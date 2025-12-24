Attualità
video suggerito
video suggerito

Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata nella serata di ieri, intorno alle 23, dopo essere uscito per buttare la spazzatura a Casalgrande (Reggio Emilia). È caccia al pirata della strada.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso sul colpo da un pirata della strada a Casalgrande (Reggio Emilia). L'uomo era sceso a buttare la spazzatura intorno alle 23, quando è stato investito da una vettura il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso, anche se non è chiara la dinamica dei fatti.

Non si sa, infatti, se il conducente della vettura non si sia accorto di quanto accaduto o se sia fuggito per non andare incontro alle conseguenze legali dell'incidente. Le ricerche del pirata della strada sono in corso da ieri tra le province di Reggio Emilia e Modena. L'investitore rischia l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso per essere fuggito.

In aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
manovra
2026
Nuovi bonus, rottamazione quinquies, Irpef: la manovra approvata al Senato ora alla Camera
Tutte le tasse in arrivo con la manovra 2026: quali imposte aumentano e quali scendono
Buoni pasto, premi produttività e detassazioni: cosa cambia per i lavoratori dipendenti
Giorgetti: "Fatte cose che sembravano impossibili"
Pensioni, addio a Opzione Donna dal 2026: perché il governo ha deciso di eliminarla dalla Manovra
Questa legge di bilancio è talmente inutile che non dovremmo nemmeno parlarne
Francesco Cancellato
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views