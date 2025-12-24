Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata nella serata di ieri, intorno alle 23, dopo essere uscito per buttare la spazzatura a Casalgrande (Reggio Emilia). È caccia al pirata della strada.

Non si sa, infatti, se il conducente della vettura non si sia accorto di quanto accaduto o se sia fuggito per non andare incontro alle conseguenze legali dell'incidente. Le ricerche del pirata della strada sono in corso da ieri tra le province di Reggio Emilia e Modena. L'investitore rischia l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso per essere fuggito.

