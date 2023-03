Travolto e ucciso dal trattore guidato dal padre, donate le cornee del piccolo Luca Sono state donate le cornee del piccolo Luca Di Mastrogirolamo, il bambino di 4 anni morto a Pescara dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre.

Hanno acconsentito alla donazione delle cornee, i genitori del piccolo Luca Di Mastrogirolamo, il bambino di 4 anni morto in un drammatico incidente domenica scorsa a Pescara. Il piccolo era in sella alla sua bici quando è stato travolto dal trattore guidato dal padre Enio, 54 anni: per lui non c'è stato nulla da fare ed è deceduto praticamente subito dopo l'impatto col mezzo pesante.

Una tragedia che ha lasciato sotto choc i genitori e i famigliari del piccolo che hanno però deciso di compiere un gesto di grande generosità decidendo di donare le cornee di Luca. Il prelievo degli organi è stato eseguito all'ospedale di Pescara dove è stata trasportata la salma del bambino dopo l'incidente. Il magistrato di turno intervenuto sul posto non ha ritenuto opportuno disporre l'autopsia, per questo si attende ora il nullaosta per la sepoltura.

A chiarire la dinamica di quanto accaduto domenica sono stati i carabinieri del comando provinciale insieme agli agenti della polizia locale, che hanno ascoltato il raccontato di Enio, il padre di Luca, che era alla guida del trattore. Il bambino viveva con la famiglia a Montesilvano, dove si erano trasferiti da qualche anno, ma domenica aveva raggiunto la casa della nonna materna nelle campagne pescaresi insieme col papà e la sorella più grande.

Stando a quanto si apprende sembra che Luca fosse in sella alla sua bici quando è accidentalmente finito sotto al trattore guidato dal papà. Il bambino è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Inutile l'arrivo immediato dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il medico legale ha eseguito l'ispezione cadaverica che ha chiarito le cause del decesso, provocato dall'impatto col mezzo pesante.