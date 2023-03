Travolto e ucciso dal trattore guidato dal padre, Luca morto a 4 anni: il tragico incidente a Pescara Si indaga sulla morte del piccolo Luca, 4 anni, morto travolto dal trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto domenica nelle campagne di Pescara.

A cura di Chiara Ammendola

Il piccolo Luca morto nell’incidente a Pescara

È ancora tutta ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto domenica mattina a Pescara dove Luca Di Mastrogirolano, 4 anni, è morto travolto da un trattore nelle campagne di famiglia. A lanciare l'allarme è stato il padre che stava guidando il mezzo e che si è accorto di quanto accaduto. Purtroppo però per il piccolo non c'è stato nulla da fare, quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità pescarese dove il papà del piccolo, Enio, di Montesilvano, era piuttosto conosciuto. L'uomo, sotto choc, dopo l'incidente è stato visitato dal personale medico e poi accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti. Agli agenti della polizia municipale che sono intervenuti sul luogo dell'incidente insieme con i carabinieri e la Squadra Mobile di Pescara, l'uomo ha provato a raccontare i dettagli dell'incidente.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che il piccolo Luca si trovasse a casa della nonna insieme al padre quando quest'ultimo ha iniziato a svolgere alcuni lavori nelle campagne antistanti la casa. Il bambino avrebbe iniziato a utilizzare la sua bici proprio nella stessa zona, finendo per incappare proprio nel trattore guidato dal padre. L'uomo, 54 anni, ha raccontato di non averlo visto arrivare.

Leggi anche Incidente sul lavoro nel Veronese, agricoltore si ribalta e muore schiacciato dal trattore

Il piccolo corpo è stato spostato, dopo i rilievi degli investigatori. Per ore è stato controllato il mezzo agricolo, un Landini 6000, così come la bici di Luca. “Tragedie come quella accaduta questo pomeriggio nella nostra città – il commento del consigliere comunale di Pescara, Massimiliano Pignoli, che è amico della famiglia Di Mastrogirolamo – non si possono accettare. Il dolore è troppo grande. Inaccettabile. Enio Mastrogirolamo, papà premuroso e affettuoso insieme alla compagna, aveva aspettato tanti anni per poter coronare il sogno di diventare padre”.

Anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha espresso cordoglio per il dramma che si è consumato a Pescara: "L'incidente accaduto nelle campagne pescaresi, che è costato la vita a un bambino di 4 anni, addolora l'intera comunità abruzzese. A nome dell'intera giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia ed esprimo la mia personale vicinanza"