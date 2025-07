video suggerito

Porto Cervo: ragazza di 24 anni travolta e uccisa da un SUV mentre attraversa sulle strisce Gaia Costa, 24 anni di Tempio Pausania, è stata travolta e uccisa da un SUV mentre attraversava sulle strisce a Porto Cervo. Alla guida una turista tedesca, che non si sarebbe accorta dell’impatto. Inutili i tentativi di rianimazione. Indagano i carabinieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una tragedia ha scosso questa mattina la Costa Smeralda. Gaia Costa, 24 anni, originaria di Tempio Pausania, è stata investita e uccisa da un SUV mentre attraversava la strada in via Aga Khan, l'ex via Porto Vecchio, nel cuore di Porto Cervo. La giovane si trovava nella nota località turistica per motivi di lavoro: prestava servizio come baby sitter.

Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del veicolo c’era una turista tedesca, a bordo insieme alla figlia. Gaia stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata improvvisamente travolta. Alcuni testimoni raccontano che l’automobilista non si sarebbe accorta di nulla, proseguendo la marcia per diversi metri, fino a quando un passante, assistendo alla scena, l’ha costretta a fermarsi colpendo ripetutamente il finestrino del SUV.

"Ma hai visto cosa hai fatto?" le avrebbe gridato l’uomo, scioccato. Solo allora la conducente si sarebbe resa conto dell’accaduto, perdendo i sensi sotto il peso della tragedia. Il corpo di Gaia giaceva immobile sull’asfalto. All’arrivo del 118, i sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimarla, ma il suo cuore aveva già smesso di battere. Ogni sforzo si è rivelato vano.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri di Porto Cervo, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.