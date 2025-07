Teramo, travolta dal carro del trattore guidato dal marito, muore donna di 68 anni

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

foto da archivio

Tragedia familiare a Bellante, in provincia di Teramo, dove due mattine fa una donna di 68 anni è morta in un incidente agricolo avvenuto in località Villa Penna, dove è stata travolta dal rimorchio del trattore guidato dal marito.

L'uomo, 82 anni, era alla guida di un mezzo cingolato a cui era agganciato un carro adibito al trasporto di cisterne piene di acqua per l'irrigazione dei campi. Per ragioni ancora in corso di accertamento, intorno alle 10 il rimorchio si è rovesciato lungo un pendio e ha colpito in pieno la moglie del conducente del mezzo. La donna è rimasta schiacciata sotto al veicolo ed è morta all'istante.

Il personale del 118, subito intervenuto, ha solo potuto constatare il decesso della 68enne. I vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Il corpo è stato recuperato una volta ottenuta l'autorizzazione del magistrato di turno. Sul posto è intervenuto anche personale del servizio di tutela della salute nei Luoghi di Lavoro della Asl di Teramo. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri della locale stazione.