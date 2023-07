Tragico schianto mentre torna a casa, Leonardo muore a 15 anni: “Continuerai a giocare anche lassù” L’intera comunità del comune calabrese di Girifalco si è stretta attorno alla famiglia dell’adolescente Leonardo Scicchitano, giovane promessa del calcio locale morto tragicamente domenica per un incidente stradale in cui sono rimasti feriti gravemente tre suoi amici.

Dolore e incredulità a Girifalco, in provincia di Catanzaro per la prematura e tragica morte del 15enne Leonardo Scicchitano, il ragazzino vittima del terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, domenica 16 luglio, tra Borgia e Girifalco. L'intera comunità del comune calabrese si è stretta attorno alla famiglia dell'adolescente, giovane promessa del calcio locale.

Leonardo è morto all'alba di oggi mentre tornava a casa con alcuni amici quando l'auto su cui viaggiava, per motivi da accertare, ha sbandato ed è finita fuori strada impattando contro un albero sulla strada provinciale 172/2. Nello schianto feriti gravemente gli amici che erano con lui, tre giovani di 20, 19 e 16 anni, tutti di Girifalco. I tre sono stati estratti della lamiere della Fiat punto, soccorsi e ricoverati in ospedale mentre per Leonardo Scicchitano, che era seduto davanti sul lato passeggero, nulla ha potuto l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

La notizia della sua morte ha sconvolto la domenica del comune calabrese dove centinaia di persone hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio sui social. "La comunità di Girifalco piange la giovane vittima dell’incidente avvenuto stamattina sulla strada provinciale per Borgia. Alla famiglia e agli amici va il cordoglio e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza. Ci uniamo alle preghiere delle famiglie dei tre giovani rimasti feriti affinché possano riprendersi e superare questo difficile momento" è il messaggio dell'amministrazione comunale che si è aggiunta a quello della parrocchia e della squadra di calcio dove il 15enne giocava.

"Di te ci ricorderemo ogni partita, ricorderemo le tue esultanze dopo ogni gol, la tua gioia immensa, l'amicizia sincera verso i tuoi compagni. Sei stato un tesoro e il tempo passato insieme ci ha resi felici. Adesso continuerai a giocare per sempre guardandoci da lassù. Ciao Leo, per sempre il nostro numero 9″ è il commosso ricordo della U.S. Girifalco.