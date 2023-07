Incidente a Catanzaro, auto contro un albero: morto un 16enne, feriti 3 amici che erano con lui Incidente oggi sulla Sp172/2 tra Borgia e Girifalco, in provincia di Catanzaro: un’auto con a bordo 4 giovani è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. Morto un 16enne, gravi i tre amici che viaggiavano con lui.

A cura di Ida Artiaco

Mattinata di sangue sulle strade della Calabria. Un ragazzo di soli 16 anni è morto questa notte in seguito a un terribile incidente stradale verificatosi sulla Sp172/2 tra Borgia e Girifalco.

Stando a quanto ricostruito finora, il giovane si trovava in macchina, una Fiat Punto, con altri tre amici quando la vettura, tutti rimasti feriti, per cause ancora in via di accertamento, è uscita fuori strada andando a impattare contro un albero. Oltre ai carabinieri, sul posto è subito intervenuto il personale del Suem 118 per le cure del caso e per il successivo trasferimento dei feriti, con due ambulanze ed elisoccorso, in ospedale di Catanzaro. La loro prognosi sarebbe riservata.

Per quanto riguarda la vittima, si attende l'autorizzazione del medico legale e del magistrato di turno per la rimozione della salma.

È questo il secondo incidente in meno di 24 ore in cui, in Calabria, muore un giovanissimo. Solo ieri mattina è deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì scorso nelle vie della frazione Papanice di Crotone, un ragazzo di 15 anni. La vittima era alla guida di una moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro.