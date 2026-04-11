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Barletta, 16enne si schianta in scooter durante il sorpasso di una bici elettrica: è morto

Un 16enne di Barletta è morto dopo un incidente con lo scooter. Insieme a un amico ha perso il controllo del mezzo durante un sorpasso.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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È morto il 16enne che oggi alle 4 è stato vittima di un incidente a Barletta. Il giovanissimo era sullo scooter in via Manzoni, nel quartiere Patalini, insieme a un amico quando ha provato a sorpassare una bici elettrica. Il sorpasso però non è riuscito e i due, entrambi minorenni, si sono schiantati contro le auto parcheggiate poco più avanti in via Pirandello.

Nell'impatto, il 16enne ha battuto la testa riportando un gravissimo trauma cranico e un trauma toracico che non gli hanno lasciato scampo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso al policlinico di Bari, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. È rimasto in coma per diverse ore, fino all'alba quando è stata dichiarata la morte celebrale. Anche l'amico 17enne è rimasto ferito, ma in maniera più lieve. È stato portato in codice rosso all'ospedale Dimiccoli di Barletta: le sue condizioni restano serie ma non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi avevano perso il controllo del mezzo poco dopo aver sorpassato una bici elettrica. Inoltre, non avrebbero indossato il casco mentre si trovavano sullo scooter, peggiorando le conseguenze dell'impatto.

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Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, è arrivata anche la Polizia di Stato. Al momento infatti sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti.

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