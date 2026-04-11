Barletta, 16enne si schianta in scooter durante il sorpasso di una bici elettrica: è morto

È morto il 16enne che oggi alle 4 è stato vittima di un incidente a Barletta. Il giovanissimo era sullo scooter in via Manzoni, nel quartiere Patalini, insieme a un amico quando ha provato a sorpassare una bici elettrica. Il sorpasso però non è riuscito e i due, entrambi minorenni, si sono schiantati contro le auto parcheggiate poco più avanti in via Pirandello.

Nell'impatto, il 16enne ha battuto la testa riportando un gravissimo trauma cranico e un trauma toracico che non gli hanno lasciato scampo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso al policlinico di Bari, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. È rimasto in coma per diverse ore, fino all'alba quando è stata dichiarata la morte celebrale. Anche l'amico 17enne è rimasto ferito, ma in maniera più lieve. È stato portato in codice rosso all'ospedale Dimiccoli di Barletta: le sue condizioni restano serie ma non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi avevano perso il controllo del mezzo poco dopo aver sorpassato una bici elettrica. Inoltre, non avrebbero indossato il casco mentre si trovavano sullo scooter, peggiorando le conseguenze dell'impatto.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, è arrivata anche la Polizia di Stato. Al momento infatti sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti.