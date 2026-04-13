Ferrara, studente di 15 anni investito da un camion mentre va a scuola, è gravissimo

Drammatico incidente intorno alle 6.30 di questa mattina in provincia di Ferrara, dove uno studente di 15 anni residente a Finale Emilia è stato investito da un camion intorno alle 6.30 a Reno Centese mentre stava attraversando la strada che conduce a Casumaro. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravissime: gli operatori sanitari del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica, gli hanno prestato i primi soccorsi per poi trasportarlo d’urgenza in codice di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Al volante del mezzo pesante c'era un uomo di 60 anni, italiano, residente nel Bolognese.

Stando a una prima ricostruzione – affidata ai carabinieri – al momento dell’impatto l'adolescente stava raggiungendo la vicina fermata dell’autobus che lo avrebbe portato a scuola. Uno schianto con il camion è stato estremamente violento e il quindicenne è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Ora starà ai militari accertare nel dettaglio quanto successo e verificare eventuali responsabilità. L’autista del camion è stato sottoposto, come da prassi, agli esami tossicologici e alcolemici per capire se avesse o meno assunto alcol o sostanze prima di mettersi alla guida ed è risultato negativo a entrambi. Il 15enne è ricoverato in condizioni critiche. È molto grave.