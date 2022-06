Tragedia sfiorata a Bologna: bambino di 6 anni precipita dalla finestra mentre gioca È accaduto a Bentivoglio, in provincia di Bologna: un bambino di sei anni, mentre stava giocando, è precipitato dalla finestra dell’abitazione in cui vive con la famiglia. Le sue condizioni non sono gravi.

A cura di Davide Falcioni

Foto tratta da video di È Tv Rete 7

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi a Bentivoglio, in provincia di Bologna: un bambino di sei anni, mentre stava giocando, è precipitato dalla finestra dell'abitazione in cui vive con la famiglia. L'appartamento si trova al primo piano di un condominio. Immediatamente soccorso dal 118, il piccolo prima è stato accompagnato all'ospedale di Bentivoglio e poi per accertamenti al Maggiore di Bologna, dove al momento è ricoverato in condizioni non gravi. In base a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri della compagnia di Molinella, che hanno svolto le indagini del caso e scongiurato responsabilità dirette: in base ai primi rilievi e ai racconti dei testimoni, la caduta sarebbe stata accidentale. Intorno alle 12, il bambino, che stava giocando vicino al davanzale, è caduto da una altezza di 5-6 metri finendo sul selciato davanti alla porta di ingresso del caseggiato. Ancora da chiarire, su questo punto sono in corso accertamenti, se il bambino, nel momento dell'incidente, fosse o meno solo in casa o se ci fossero anche i genitori.

Migliorano le condizioni del bambino lasciato cadere dalla finestra a Soliera

Nel frattempo migliorano giorno dopo giorno le condizioni del bambino di 13 mesi che lo scorso 31 maggio è stato lasciato cadere dalla finestra della propria abitazione di Soliera, nel modenese. Dopo aver ripreso a respirare autonomamente senza bisogno dell’aiuto dei macchinari, ora il piccolo è anche uscito dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Nel frattempo, per la babysitter, la 32enne carpigiana Monica Santi, dopo la confessione durante l’udienza di convalida dell’arresto, è stata disposta la perizia psichiatrica. L’udienza per l’incidente probatorio, in cui verranno nominati i periti, sia da parte della Procura che della difesa, è stata fissata per giovedì 16 giugno, in tribunale a Modena. Per le conclusioni della perizia potranno volerci dai 60 ai 90 giorni.