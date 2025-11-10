Torna l’alta pressione, settimana all’insegna del bel tempo e temperature in rialzo: le previsioni meteo

Oggi, lunedì 10 novembre, inizia una nuova settimana in gran parte condizionata dal ritorno dell’alta pressione che ci regalerà tempo stabile e soleggiato su quasi tutta Italia. Il clima sarà per lo più mite, con temperature in rialzo: in alcune zone supereranno i 20 gradi. Le previsioni meteo.

Dopo la perturbazione che nei giorni scorsi ha portato piogge al Centro-Sud e sulle Isole, oggi, lunedì 10 novembre, inizia una nuova settimana, la seconda del mese, che sarà in gran parte condizionata dal ritorno dell'alta pressione. Questa ci regalerà tempo stabile e soleggiato su quasi tutta Italia.

Le previsioni per oggi e domani, lunedì 10 e martedì 11 novembre

Oggi, lunedì 10 novembre, il tempo sarà per lo più sereno al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, su Campania e nord delle Marche. Prevista qualche nebbia sulle pianure tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Nubi sparse, in graduale attenuazione, nel resto del Sud, in Abruzzo, Molise e Sardegna. Locali piogge su Puglia, Calabria e nord della Sicilia. Valori minimi localmente vicini allo zero al Nord, temperature massime in rialzo sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove.

Martedì 11 novembre il campo di alta pressione si estenderà su gran parte dell’Italia, con cieli sereni e clima mite. Le regioni del Centro e del Sud potranno godere di giornate limpide e soleggiate, con temperature massime tra i 20-24 gradi.

Al Nord, invece, la pressione aumenterà più lentamente. Mattinata con cielo coperto in Liguria, poi sulla Pianura Padana, dove non si possono escludere banchi di nebbia in rapido dissolvimento con il passare delle ore.

Al pomeriggio atteso bel tempo su gran parte delle regioni. Cielo coperto in Liguria, dove potrebbe esserci qualche pioviggine. In queste aree le temperature rimarranno più contenute, con minime sotto i 5 gradi e massime intorno ai 14-16.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana

Mercoledì 12 novembre ancora nubi basse tra la bassa Val Padana, l’Emilia-Romagna, la Toscana e la Liguria, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata. Probabili pioviggini in Liguria. Sul resto del Paese il cielo sarò sereno o poco nuvoloso. Atteso un lieve rialzo termico.

Tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre gli strati di nubi basse persisteranno nelle stesse aree e potrebbero estendersi verso i restanti settori della Pianura padana e del Friuli Venezia-Giulia. Non è esclusa ancora qualche lieve pioggia in Liguria.

Nel resto del Paese il tempo invece sarà ancora soleggiato con temperature in aumento. Nel Lazio, al Sud e sulle Isole si potranno superare i 20 gradi, con punte fino a 25-26 su Sardegna e Sicilia.