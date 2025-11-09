Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 10 novembre: le regioni a rischio

Lunedì 10 novembre la perturbazione che ha interessato alcune regioni della nostra Penisola si allontanerà dall’Italia, facendo sentire i suoi ultimi effetti, con locali piogge sull’estremo Sud. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla su quattro regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine

Domani, lunedì 10 novembre, la perturbazione che ha interessato alcune regioni della nostra Penisola, la terza del mese, si allontanerà dall'Italia facendo sentire i suoi ultimi effetti, con locali piogge sull’estremo Sud.

Il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani ha diffuso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso per condizioni meteorologiche avverse. 

Lunedì è prevista allerta gialla su settori di quattro regioni meridionali: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Di seguito, tutti i dettagli.

Come riporta il bollettino meteo, disponibile sul sito della Protezione Civile, per la giornata di domani, lunedì 10 novembre, si prevede ordinaria criticità per temporali, rischio idraulico e idrogeologico (allerta gialla) su settori di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Ecco le zone interessate dall'avviso:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla: 
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale;
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.
  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla: 
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale;
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: 
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale;
    Campania: Basso Cilento, Piana Sele e Alto Cilento;
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
Le zone interessate dall’allerta meteo della Protezione Civile di lunedì 10 novembre.
Le zone interessate dall'allerta meteo della Protezione Civile di lunedì 10 novembre.

Meteo, le previsioni per domani lunedì 10 novembre

Domani, lunedì 10 novembre l'alta pressione tornerà a far sentire i suoi effetti sull'Italia e la perturbazione che ha interessato il nostro Paese nelle scorse ore si allontanerà verso Est.

Al Nord la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e con qualche nebbia in pianura e nubi basse mattutine.

La pressione aumenterà anche sulle regioni centrali. Cielo sereno o poco nuvoloso su Marche, Umbria, Lazio, Toscana e Sardegna, molte più nubi invece interesseranno il resto delle regioni. Al Sud mattinata a tratti piovosa su Puglia e coste tirreniche.

Nel pomeriggio migliorerà in Puglia ma il tempo continuerà a essere instabile su coste tirreniche e sull'entroterra di Sicilia e Calabria. Stabile altrove.

Attualità
Meteo
Immagine
Attualità
