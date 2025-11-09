Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 10 novembre: le regioni a rischio

Lunedì 10 novembre la perturbazione che ha interessato alcune regioni della nostra Penisola si allontanerà dall’Italia, facendo sentire i suoi ultimi effetti, con locali piogge sull’estremo Sud. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla su quattro regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.