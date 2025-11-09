Allerta meteo in Campania prorogata fino alle 6 di lunedì 10 novembre per forti temporali

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo di colore Giallo fino alle 6 di domani mattina: "esclusivamente sulle zone 6 e 7, quindi sulla fascia costiera meridionale della Campania (Piana Sele è Alto Cilento, Basso Cilento)", fanno sapere dal Centro di Protezione Civile. "Si ricorda che fino alle 15 di oggi, domenica 9 novembre, l’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali, anche a carattere di intenso rovescio o temporale, sulle seguenti zone di allerta: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Piscentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento)".

Dalle 15 di oggi alle 6 di domani mattina lunedì 10 novembre, invece, "la criticità Gialla per temporali riguarderà invece solo i quadranti meridionali della regione: in queste zone le precipitazioni potrebbero essere ancora intense e andranno ad attenuarsi gradualmente nel corso della notte". Si prevede dunque un rischio idrogeologico localizzato, fanno sapere dal centro regionale. "Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi, dovuti anche alla saturazione dei suoli causata dalle ultime piogge". La Protezione Civile della Regione Campania ha inoltre ricordato "alle autorità locali delle zone di allerta interessate spetta l’attivazione dei COC (Centri Operativi Comunali) e l’attuazione di tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".