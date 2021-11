Torino, omicidio Massimo Melis: c’è la svolta, arrestato il presunto assassino Svolta nell’omicidio di Massimo Melis. Un uomo è stato fermato ieri sera intorno alle 23 per aver sparato un colpo di pistola alla tempia dell’operatore della Croce Verde in via Gottardo a Torino. Sembra scartata la pista sentimentale battuta in un primo tempo: il delitto avrebbe avuto un altro movente, di tipo economico.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo, fermato nel pomeriggio, è stato arrestato nella tarda serata di ieri, venerdì 5 novembre 2021, per l'omicidio di Massimo Melis, il 52enne operatore della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola la sera di domenica 31 ottobre a bordo della sua macchina in via Gottardo a Torino e il cui corpo era stato trovato il pomeriggio successivo. Il sospettato è stato interrogato a lungo. Stamattina si terranno i funerali della vittima. Sembra scartata la pista sentimentale battuta in un primo tempo: il delitto avrebbe avuto un altro movente, di tipo economico.

Perché è stato ucciso Massimo Melis

L'indagine della squadra mobile ha avuto una svolta inaspettata rispetto alla prima ipotesi formulata dagli inquirenti: Melis era stato ucciso subito dopo avere accompagnato a casa un'amica, Patrizia, e in un primo momento le indagini avevano battuto soprattutto la pista passionale: si era parlato di un uomo di 62 anni, pregiudicato, respinto dalla donna. Ipotesi poi accantonata. Non sono però mai state trascurate strade alternative: dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti risulta che avesse avuto dei problemi economici con gli inquilini di un appartamento di sua proprietà. Melis aveva comprato la casa che però era finita all’asta. Gli inquilini all’interno, di origine romena non avevano pagato l’affitto. E nemmeno le spese condominiali. Si era creato così un debito con la banca, che aveva dato non pochi problemi al 52enne. Gli amici, solo tra i colleghi della Croce Verde, si erano offerti di prestargli del denaro, ma lui aveva rifiutato.

Come un'esecuzione

Un aspetto che ha sconvolto un po' tutti è stata anche la modalità dell’omicidio: l'operatore della Croce Verde è stato ucciso con un solo colpo sparato alla tempia, proprio come un’esecuzione. L'assassino lo ha colto di sorpresa non appena lui è salito in auto. Stava per mettere in moto quando qualcuno ha aperto la portiera e ha fatto fuoco. Il cadavere di Massimo Melis è stato scoperto il giorno dopo, riverso sui sedili. A ritrovarlo è stata proprio Patrizia che lo aveva cercato domenica sera e lunedì mattina senza mai avere risposte ed era scesa in strada a cercare la sua auto, facendo la drammatica scoperta.

Oggi si terranno i funerali

Si terranno alle 10,30 di oggi 6 novembre nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, nell'omonima via, i funerali di Massimo Melis. "Siamo tutti solcati da una ferita profonda – scrive su Facebook l'associazione che si occupa di pubblica assistenza – e ci stringiamo in un abbraccio che unisce la nostra associazione e la famiglia di Massimo. Sabato potremo salutarti come meriti e lasciare che il nostro affetto per te sostituisca ogni ulteriore parola superflua. Ti vogliamo e ti vorremo bene per sempre".