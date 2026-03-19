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Terremoto oggi 19 marzo in Friuli, magnitudo 3.9: epicentro a Moggio, avvertito in Carnia e a Udine

Terremoto in Friuli: alle 11:28 di oggi, 19 marzo, una scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita a 2 km da Moggio Udinese, in provincia di Udine, ad una profondità di 15 km. Al momento non sono stati segnalati danni.
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A cura di Biagio Chiariello
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Una scossa di terremoto ha fatto sobbalzare il Friuli Venezia Giulia. Il sisma è avvenuto qualche minuto fa, alle 11:28 di oggi 19 marzo 2026. La Rete Sismica Nazionale dell’INGV ha rilevato un evento con magnitudo di 3.9 ed epicentro a Moggio Udinese, a 40 chilometri da Udine, a una profondità di 15 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita in buona parte della Carnia, anche a Udine e provincia. Oltre a Moggio Udinese, i comuni più vicini all'epicentro sono Resiutta (UD) a 5 KM dall’epicentro, Amaro (UD) a 8 KM dall’epicentro, Venzone (UD) a 10 KM dall’epicentro, Chiusaforte (UD) a 10 KM dall’epicentro, Dogna (UD) a 11 KM dall’epicentro; al momento comunque non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici.

Gli esperti stanno monitorando la situazione, anche se eventi di questa entità rientrano generalmente nella normale attività sismica dell’area.

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La Carnia e il Friuli sono aree ad alto rischio sismico, segnate da eventi storici intensi. Il terremoto più devastante degli anni più recenti è stato quello del 6 maggio 1976 (magnitudo 6.5) con epicentro nei pressi di Gemona, che ha colpito l'intera regione, causando circa 1000 vittime e la distruzione di molti paesi.

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