Terremoto oggi 19 marzo in Friuli, magnitudo 3.9: epicentro a Moggio, avvertito in Carnia e a Udine

Terremoto in Friuli: alle 11:28 di oggi, 19 marzo, una scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita a 2 km da Moggio Udinese, in provincia di Udine, ad una profondità di 15 km. Al momento non sono stati segnalati danni.

Una scossa di terremoto ha fatto sobbalzare il Friuli Venezia Giulia. Il sisma è avvenuto qualche minuto fa, alle 11:28 di oggi 19 marzo 2026. La Rete Sismica Nazionale dell’INGV ha rilevato un evento con magnitudo di 3.9 ed epicentro a Moggio Udinese, a 40 chilometri da Udine, a una profondità di 15 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita in buona parte della Carnia, anche a Udine e provincia. Oltre a Moggio Udinese, i comuni più vicini all'epicentro sono Resiutta (UD) a 5 KM dall’epicentro, Amaro (UD) a 8 KM dall’epicentro, Venzone (UD) a 10 KM dall’epicentro, Chiusaforte (UD) a 10 KM dall’epicentro, Dogna (UD) a 11 KM dall’epicentro; al momento comunque non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici.

Gli esperti stanno monitorando la situazione, anche se eventi di questa entità rientrano generalmente nella normale attività sismica dell’area.

La Carnia e il Friuli sono aree ad alto rischio sismico, segnate da eventi storici intensi. Il terremoto più devastante degli anni più recenti è stato quello del 6 maggio 1976 (magnitudo 6.5) con epicentro nei pressi di Gemona, che ha colpito l'intera regione, causando circa 1000 vittime e la distruzione di molti paesi.

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