Terremoto in provincia di Perugia, scossa di magnitudo 3.8 avvertita anche a Terni, Teramo e Ascoli

Scossa di terremoto in provincia di Perugia alle 23:11 di sabato 20 settembre. L’INGV stima una magnitudo 3.8. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Terni, Teramo e nella zona di Rieti, in Lazio. Non si registrano al momento danni o feriti.
A cura di Biagio Chiariello
Immagine

Scossa di terremoto nella tarda serata di sabato 20 settembre in Umbria, avvertita distintamente in diverse province del Centro Italia. Alle 23:11, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un evento sismico con magnitudo 3.8, con epicentro in provincia di Perugia.

La scossa è stata percepita chiaramente non solo nel capoluogo umbro, ma anche a Terni, Ascoli Piceno e in numerosi comuni della provincia perugina. Segnalazioni sono giunte anche da aree più distanti, come Teramo, in Abruzzo, e dalla zona di Rieti, nel Lazio, a conferma della propagazione dell’onda sismica su un’ampia porzione del territorio.

Molti cittadini hanno riferito di aver avvertito un forte tremore accompagnato da un boato. Al momento, non risultano danni a persone o cose, ma la paura è stata grande, soprattutto in aree già segnate in passato da eventi sismici di maggiore entità.

Terremoti in Italia
