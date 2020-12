La terra trema anche in Italia dove una serie di scosse di terremoto a Verona sono state registrata nel primo pomeriggio di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico più forte ha avuto magnitudo 4.4 ed è stato registrato precisamente dai sismografi dell'Ingv alle ore15:36 con epicentro a circa tre chilometri a ovest del centro abitato di Salizzole, piccolo comune della provincia di Verona, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.24, 11.04. L'ipocentro del terremoto a Verona localizzato invece a una profondità di circa 9 chilometri.

La scossa è stata preceduta da un altro sisma con epicentro nel medesimo comune veronese e con intensità pari a magnitudo 3.4 registrato precisamente dai sismografi dell'Ingv alle ore 14:02 con epicentro a circa due chilometri a ovest del centro abitato di Salizzole. L'ipocentro in questo caso è stato localizzatoa una profondità di circa 11 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro, oltre a quello di Salizzole, sono quelli Bovolone, Isola della Scala, Nogara, Sorgà, Concamarise, Erbè e Sanguinetto , tutti nel raggio di dieci chilometri. Il terremoto a Verona fa seguito al terribile terremoto in Croazia avvertito in tutta Italia. La prima scossa è stata seguita da un altro evento sismico più debole di intensità pari a 2.8 gradi della scala Richter, poi la scossa più forte.

Una trentina i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro divisi tra le province di Verona, in Veneto, e Mantova, in Lombardia. Complessivamente è stata interessata una popolazione di circa 25mila abitanti. Molti i residenti del Veronese che hanno informato di aver avvertito distintamente la scossa di terremoto ma fortunatamente non si registrato danni a persone o cose. Tanta comunque la paura visto che la scossa di terremoto è arrivata a poca distanza dal sisma in Croazia distintamente avvertito proprio in Veneto. "È durato poco ma abbiamo sentito un forte boato" hanno raccontato alcuni residenti del Veronese.