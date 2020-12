Una scossa di terremoto, il cui epicentro è stato individuato a 46 chilometri a sudest di Zagabria, in Croazia, è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche sulla costa adriatica italiana. La terra ha tremato infatti a Trieste, Bologna, Verona, Milano e Padova, ma la scossa è stata avvertita anche nelle Marche e in Abruzzo. Secondo l'INGV la magnitudo del sisma è di 6.4, molto simile a quella del 30 ottobre del 2016 nel Centro Italia.

Ingenti danni a Zagabria, distrutta Petrinja: almeno un morto

Stando a quanto rivelano i quotidiani croati si sarebbero verificati numerosi crolli a Petrinja, città il cui centro storico – come riferito anche dal sindaco – è stato distrutto e ci sarebbe anche una vittima. Il primo cittadino Darinko Dumbovic ha dichiarato che metà della cittadina croata è distrutta. In una dichiarazione per l'emittente "N1" Dumbovic ha chiesto che vengano inviati con urgenza degli aiuti, in particolare da vigili del fuoco ed esercito. "Stiamo cercando di estrarre le persone bloccate nelle loro auto, non sappiamo ancora se ci sono morti e feriti. Ho sentito che anche l'asilo è crollato ma per fortuna non c'erano bambini dentro", ha detto Dumbovic. Il sindaco ha precisato infine di avere sentito per telefono il premier croato Andrej Plenkovic, il quale ha confermato che sarebbe partito immediatamente per Petrinja.

Anche a Zagabria migliaia di persone si sono riversate in strada e sono state suonate le sirene d'allarme. La polizia ha fatto appello ai cittadini affinché escano dalle loro case e si mettano al sicuro all'aperto, in spazi possibilmente lontani da edifici pericolanti o potenzialmente danneggiati.

Ieri tre forti terremoti in Croazia: magnitudo 5.2, 4.7 e 4.1

Già la scorsa notte in Croazia erano state registrate una serie di scosse sismische di assestamento e di bassa intensità tra Petrinja e Sisak, le due località, a sud di Zagabria colpite ieri mattina da tre forti scosse di magnitudo 5.2, 4.7 e 4.1. Rilevanti i danni materiali, ma per fortuna non ci sono state vittime o feriti. Quelle della notte sono state di magnitudo fra il 3.0 e il 2.5. La popolazione, ancora impaurita per il forte sisma di ieri, non si è tuttavia riversata nelle strade. Sono tra 1.500 e 2 mila, stando ai media regionali, le case e gli edifici pubblici danneggiati in varia misura nella zona interessata dal sisma, dove ieri si sono subito recati il presidente Zoran Milanovic e il premier Andrej Plenkovic, che hanno dato assicurazione su aiuti per il pieno ripristino delle strutture danneggiate.

Scossa avvertita anche in Italia: verifiche sugli edifici in Veneto e Friuli

Il sisma che ha colpito la Croazia, e in particolare l'area di Zagabria, è stata avvertita nettamente in Italia soprattutto lungo la costa adriatica. Sono in corso le verifiche della Protezione civile in particolare nei territori più vicini all'epicentro, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Al momento non si registrano criticità né danni. Stando a quanto riferisce la Protezione civile Fvg ai centralini sarebbero arrivate centinaia di telefonate da parte di persone allarmate. La sala operativa della Protezione civile regionale è in contatto con tutti i municipi mentre i quattro Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono in allerta, ma non si registrano al momento chiamate di soccorso. Saranno comunque disposti dei sopralluoghi per la verifica degli edifici più vecchi.