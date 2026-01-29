Terremoto a Palermo, nuova scossa di magnitudo 3,7 a Blufi. Sisma nella notte anche vicino Amatrice

Continua a tremare la terra in Sicilia, con nuove scosse di terremoto che hanno svegliato la popolazione nella notte. Terremoto anche al confine tra Abruzzo e Lazio: scossa di magnitudo 2,9 registrata nell’Aquilano.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata registrata nella notte in Sicilia, nella provincia di Palermo già colpita nella serata di ieri da un’altra scossa avvertita dalla popolazione. Il terremoto di magnitudo 3,7, come si legge sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stato registrato alle 2,03 di notte a una profondità di 37 chilometri. Epicentro ancora a Blufi, gli altri Comuni più vicini sono Bompietro, Castellana Sicura, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Alimena, Resuttano (nella provincia di Caltanissetta) e Polizzi Generosa.

Sui social diversi i messaggi di chi ha avvertito il sisma nel cuore della notte: segnalazioni arrivano da Collesano e Ragusa. Prima del sisma di magnitudo 3,7 un altro terremoto era stato registrato sempre nella zona di Blufi all’1.39, in questo caso di magnitudo 2,3. Ancor prima, alle 20,42 di ieri sera, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3,1, sempre con epicentro a Blufi. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose in Sicilia.

La scorsa notte la terra ha tremato anche al confine tra Abruzzo e Lazio: un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato alle 00:54 del 29 gennaio 2026 con epicentro a Campotosto, nell'Aquilano, a una profondità di 12 chilometri secondo i dati diffusi dall’Ingv. Tra i comuni più vicini Capitigliano e Montereale nell’Aquilano e anche Amatrice, il comune nel Rietino distrutto dal sisma del 2016. Anche in questo caso non si registrano in questo momento danni a cose o persone provocati dal terremoto.