Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Palermo con epicentro a Blufi

Scossa di terremoto nella serata di oggi in Sicilia. Secondo i rilievi dell'INGV, un sisma di magnitudo 3.1 della scala Richter ha colpito la provincia di Palermo con epicentro nella piccola cittadina di Blufi. Il terremoto è stato registrato dai sismografi dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia esattamente alle ore 20:42 di mercoledì 28 gennaio con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 37.7627, 14.0680.

L'ipocentro della scossa di terremoto in provincia di Palermo è stato registrato invece a una profondità di circa 38 chilometri. Al momento comunque non arrivano segnalazioni da parte dei cittadini e pare che la scossa non sia stata particolarmente avvertita dalla popolazione. Al momento dunque nemmeno segnalazioni di danni a persone o cose.

L'epicentro del fenomeno sismico infatti è stato localizzato in una zona dell'entroterra palermitano molto lontano dal capoluogo siciliano. Il capoluogo di provincia più vicino è invece Caltanissetta che si trova però a oltre 30 km di distanza. Il comune epicentro della scossa, Blufi, è un paesino sparso con poche centinaia di abitanti che si sviluppa su un colle del versante meridionale delle Madonie.

Anche gli altri otto comuni che sono nel raggio di 10 chilometri da dove si è verificata la scossa sono piccoli centri con al massimo 3mila abitanti, sparsi tra le province di Palermo e Caltanissetta. Altri sette Comuni sono nel raggio di 20 chilometri dall'epicentro, tra cui il più popoloso è Castelbuono, sempre nella città metropolitana di Palermo, che può contare su quasi 9mila residenti.