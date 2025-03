“Tempo stabile per qualche giorno, poi nuovo cambiamento”: le previsioni meteo di Paolo Sottocorona

video suggerito

Nei prossimi giorni, giovedì 20 marzo, inizierà ufficialmente la nuova stagione, la primavera. Per fare un punto su cosa aspettarci Fanpage.it ha intervistato il meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Sottocorona. "Tempo stabile fino a giovedì, nel weekend torna il maltempo al Nord", ha spiegato l'esperto.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Paolo Sottocorona.

Nelle ultime settimane, da un punto di vista meteorologico, abbiamo assistito a situazioni di instabilità, con fenomeni particolarmente intesi al Nord, che hanno causato criticità in Toscana ed Emilia-Romagna, e grande caldo al Sud.

Tra pochi giorni, giovedì 20 marzo, inizierà ufficialmente la nuova stagione, la primavera. Per fare un punto su cosa aspettarci Fanpage.it ha intervistato il meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Sottocorona.

"Quello che tutti si aspettano è che la primavera sia un lento passaggio dal freddo dell'inverno a temperature più miti e belle giornate. In realtà, ancora meno in questi ultimi decenni, l'autunno e la primavera non sono mai regolari. La gradualità che immaginiamo è diventata molto rara, sono più gli andamenti irregolari", ha spiegato.

La nuova stagione non determinerà subito condizioni meteo più stabili e costanti, come precisa l'esperto.

L'esperto: "Primavera oscillazione continua, il passaggio tra stagioni è irregolare"

"La primavera è un'oscillazione continua che ci spiazza. Durante la settimana scorsa abbiamo avuto temperature minime intorno ai 14-15 gradi e poi, in pochissimi giorni, siamo passati a minime tra i 4-5. È più probabile che il passaggio tra stagioni sia così irregolare", spiega.

Le previsioni per i prossimi giorni: "Tempo stabile, poi un nuovo cambiamento"

"Ora cosa succede? Avremo due o tre giorni di tempo sicuramente stabile, senza piogge e molto sole. Con il cielo sereno le minime resteranno un po' basse, sotto media, mentre le massime gradualmente aumenteranno, visto che dipendono dal sole. Questa situazione dovrebbe durare più o meno fino a giovedì 20 marzo".

"Dopodiché avremo un nuovo cambiamento, a proposito di sbalzi: tra il weekend di sabato 22 e domenica 23 marzo e l'inizio della prossima settimana avremo temperature più elevate e tempo peggiore, con cielo coperto e piogge al Nord. Nell'insieme non è un tempo stabile, come ci aspetteremmo dalla primavera, ma la cosa più probabile è che sia irregolare".

"Il tempo quindi peggiorerà in maniera più marcata al Nord, un po' meno sulle regioni centrali, come Toscana e Lazio, anche se di qualcosa ne risentiranno, meno al Sud. E questa situazione ovviamente influirà anche sulle temperature".

Nevicate al Nord, il meteorologo: "Attenzione alle valanghe"

Durante questa nuova fase di maltempo sono previste anche nevicate sul settore alpino, intorno ai 1400-1800 metri. E l'esperto raccomanda attenzione alle valanghe.

"Ci sono state anche nei scorsi giorni, insieme a più di un incidente con vittime perché, purtroppo, quando nevica in maniera abbondante, il manto nevoso è instabile dato che poggia su neve più compatta e quindi è facile che si muova", spiega Sottocorona.

"Specie nelle stagioni di passaggio, con cambiamenti di temperatura così repentini, bisogna stare molto attenti e seguire le indicazioni delle autorità", aggiunge.

Sottocorona: "Marzo mese di tempo instabile, la situazione migliorerà ad aprile e maggio"

"D'altra parte il proverbio diceva: ‘Marzo pazzerello', tenendo conto di una realtà verificata, visto che si tratta di un mese di tempo instabile, si tratta della prima fase del passaggio tra inverno e primavera, una fase molto irregolare. Questa oscillazione diventa più blanda ad aprile, mentre maggio, da qualche anno, è diventato un mese quasi estivo".