Allerta rossa diramata anche oggi per maltempo in Toscana ed Emilia Romagna, ancora disagi e scuole chiuse

Gli aggiornamenti di oggi, sabato 15 marzo, sull'allerta rossa in Toscana ed in Emilia-Romagna a causa del maltempo. Ieri giornata di paura nelle due principali città toscane, Firenze e Pisa. A causa delle forti piogge, il livello dell'Arno è aumentato, attraversando le due città con ondate di piena che hanno destato molto preoccupazione. Si sono verificate inondazioni anche a Vicchio e Sesto Fiorentino.

Situazione complicata anche in tutto il versante romagnolo. La pioggia battente e il rischio per l'innalzamento dei fiumi continueranno a preoccupare nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Numerosi i comuni nelle due regioni dove le scuole resteranno chiuse anche per oggi.

Allerta gialla invece per Veneto, Umbria, Molise, Marche, Lombardia e Lazio.

10 minuti fa 08:59 Giani (Toscana): piena dell'Arno è passata “senza criticità”. Persiste l'invito alla prudenza In Toscana, il colmo di piena dell'Arno ha attraversato l'intero corso del fiume senza causare criticità. Lo ha annunciato Eugenio Giani, spiegando che il livello dell'Arno è già transitato nelle scorse ore da Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena e Pisa, dove si è stabilizzato a 4,8 metri. “Fondamentale è stato il ruolo dello Scolmatore della Regione Toscana e delle casse di espansione del bacino di Roffia”, ha sottolineato il governatore. Resta attiva l'allerta meteo rossa, con l'invito ai cittadini a prestare massima attenzione e a limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari. A cura di Biagio Chiariello 32 minuti fa 08:37 In provincia di Firenze evacuate 250 persone La situazioni più critica si registra in provincia di Firenze, dove venerdì sera si contavano, secondo dati del Centro coordinamento soccorsi dal monitoraggio, 1.471 cittadini isolati, 248 evacuati e 1.267 utenze elettriche interrotte su 8 comuni. A cura di Biagio Chiariello 44 minuti fa 08:26 Esonda torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino: strade invase da acqua e fango. Il servizio di Fanpage Alle 10 del mattino piazza del mercato è allagata, i negozi che la circondano si trovano con un metro d’acqua all’interno. Il racconto della giornata di ieri, 14 marzo, a Sesto Fiorentino. A cura di Biagio Chiariello 48 minuti fa 08:21 L'elenco delle scuole nella giornata di oggi, sabato 15 marzo, in Emilia Romagna e Toscana Scuole chiuse oggi sabato 15 marzo, a Firenze e in vari comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna per maltempo e allerta meteo dopo gli allagamenti e le piogge torrenziali che hanno colpito le due regioni. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. A cura di Biagio Chiariello