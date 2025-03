video suggerito

Scuole chiuse per maltempo in Toscana domani 15 marzo: l'elenco dei comuni interessati Scuole chiuse domani, sabato 15 marzo, a Firenze e in vari comuni della Toscana per maltempo e allerta meteo dopo gli allagamenti e le piogge torrenziali che hanno colpito la regione. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

A cura di Antonio Palma

Scuole chiuse per maltempo in Toscana domani 15 marzo a causa dell'alluvione che ha colpito la regione con allagamenti diffusi e piogge torrenziali che hanno fatto scattare un'allerta meteo rossa anche per sabato. Decine i comuni dove le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse domani per ordine dei sindaci a partire dal capoluogo Firenze.

I provvedimenti di chiusura degli istituti scolastici per domani interessano sia i comuni della città metropolitana sia quelli delle provincie di Pisa e di Lucca e in parte anche quelli della provincia di Pistoia. Scuole aperte invece a Bologna. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore alla lista di quelli in cui domani ci sarà lo stop alle lezioni sia per rischio temporali intensi sia per rischio idrogeologico dovuto a esondazioni di fiumi e frane

Scuole chiuse domani a Firenze domani sabato 15 marzo per maltempo

Scuole chiuse a Firenze domani sabato 15 marzo per maltempo. Lo ha annunciato la sindaca metropolitana di Firenze, Sara Funaro. "La situazione è oggettivamente eccezionale quindi come Comune di Firenze abbiamo deciso di confermare l’ordinanza delle chiusure anche fino alle 14 di domani ma di aggiungerne di ulteriori, con l’invito a tutti i cittadini di muoversi il meno possibile, soprattutto per lasciare le strade libere per i mezzi di soccorso" ha spiegato la prima cittadina. Oltre alle scuole, nell’ordinanza chiusi anche parchi, giardini, mercati, cimiteri, biblioteche, impianti sportivi e musei ed annullati eventi culturali e sportivi fino a domani.

Scuole chiuse domani in toscana, l'elenco in aggiornamento

Domani scuole chiuse in moltissimi comuni della Toscana dove a causa del maltempo i sindaci stanno predisponendo ordinanze apposite. Ecco l'elenco in aggiornamento dei comuni che hanno già annunciato lo stop alle lezioni per sabato 15 marzo:

Provincia di Firenze: Firenze, Empoli, Castelfiorentino.

Provincia di Pisa: Terricciola, Capannoli, Volterra, San Miniato, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera, Chianni, Santa Maria a Monte, Montopoli, Bientina e Lajatico, Cascina.

Provincia di Lucca: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Villa Collemandina, Porcari, Capannori, Seravezza e Stazzema.

Provincia di Pistoia: Pescia, Monsummano.