Poste Italiane cerca portalettere in oltre 80 Comuni: in arrivo nuove assunzioni

Poste Italiane cerca portalettere in oltre 80 Comuni italiani, prevalentemente tra Centro e Nord del Paese. Interessate dalle selezioni circa 15 regioni. Per fare domanda c’è tempo fino al 16 luglio. Non sono necessarie conoscenze tecniche: i candidati devono presentare almeno il diploma di scuola superiore con votazione non inferiore a 70/100 e la patente di guida in corso di validità. Coloro che saranno reputati idonei da Poste riceveranno tramite email un test attitudinale da svolgere come primo modulo delle selezioni.

Poste Italiane è alla ricerca di nuovi portalettere. Sono oltre 80 i Comuni che hanno bisogno di nuovi postini per la consegna di atti giudiziari, documenti, missive, pacchi e raccomandate a privati e aziende. Interessati dalle nuove assunzioni, i paesi del Centro-Nord. Per farsi avanti e inviare la propria candidatura c'è tempo fino al 16 luglio: gli aspiranti portalettere, come si legge sul bando, potranno inviare il proprio Curriculum Vitae dall'apposita sezione del sito di Poste Italiane.

Condizione necessaria per la candidatura è il diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100 e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida di mezzi aziendali. Non obbligatorio, invece, è il titolo di laurea: qualora il candidato dovesse aver svolto studi Universitari, dovrà però presentare una votazione minima di 102/110.

Poste italiane assume portalettere, posti disponibili e sedi di lavoro

Poste Italiane assume portalettere in oltre 80 comuni italiani. Le sedi indicate nel bando sono diverse in tutto il Paese, in particolare nella zona di Centro e del Nord. Il candidato, se assunto, si occuperà di trasportare tramite mezzi aziendali la posta di privati cittadini e aziende. Il termine ultimo per la domanda è segnato per il 16 luglio. Le assegnazioni nelle diverse sedi saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Di seguito l'elenco per gli aspiranti portalettere:

Abruzzo : Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila

: Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila Emilia-Romagna : Bologna, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Parma, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena

: Bologna, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Parma, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena Friuli-Venezia Giulia : Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine Lazio : Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo Liguria : Genova, Imperia, Savona e La Spezia

: Genova, Imperia, Savona e La Spezia Lombardia : Bergamo, Brescia, Lodi, Milano, Lecco, Como, Cremona, Monza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese

: Bergamo, Brescia, Lodi, Milano, Lecco, Como, Cremona, Monza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese Marche : Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino

: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino Molise : Campobasso, Isernia

: Campobasso, Isernia Piemonte : Alessandria, Cuneo, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Torino, Vercelli

: Alessandria, Cuneo, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Torino, Vercelli Sardegna : Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano Toscana : Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Prato, Siena

: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Prato, Siena Trentino-Alto Adige : Bolzano, Trento

: Bolzano, Trento Umbria : Perugia, Terni

: Perugia, Terni Valle d'Aosta : Aosta

: Aosta Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

I requisiti richiesti

Per le selezioni Poste Italiane ha stabilito alcuni requisiti necessari, altri invece preferenziali. Il candidato dovrà infatti avere almeno il diploma di scuola superiore con votazione di 70/100, mentre non sarà necessaria la laurea. Chi però vorrà presentare anche questo titolo, dovrà avere una valutazione di almeno 102/110.

Necessaria ai fini dell'assunzione invece la patente di guida che dovrà essere valida per l'uso dei motoveicoli aziendali di 150 cc. Il candidato dovrà anche avere idoneità fisica per il trasporto di lettere e pacchi, anche di un certo volume.

Come candidarsi e i documenti necessari

Per le candidature c'è tempo fino al 16 luglio e coloro che sono interessati dovranno fare domanda sul sito di Poste Italiane. Gli aspiranti portalettere potranno indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione in relazione alle esigenze aziendali della Regione.

Documenti necessari per partecipare al processo di selezione sono il titolo di studio e la patente di guida in corso di validità. Entrambi dovranno essere presentati anche al momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.

Processo di selezione, le prove da superare

I candidati che saranno scelti riceveranno una mail all'indirizzo di posta indicato in fase di adesione all'annuncio da parte di "noreply@giuntipsy.com". All'interno della mail, troveranno il link di un test di selezione obbligatorio ai fini dell'assunzione. Ai candidati è consigliato di verificare anche all'interno della cartella Spam.

Qualora il test attitudinale venisse superato, si procederà con la prova di idoneità alla guida del motomezzo. Chi verrà selezionato dopo il test, sarà infatti contattato da Poste Italiane per la prova alla guida di un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta e per il colloquio.