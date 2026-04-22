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Servizio Universale, Poste Italiane cambia dal 1° maggio: addio anche a Posta prioritaria e Paccocelere

Dal 1° maggio Poste Italiane dice addio ad alcuni servizi storici con cambiamenti nel Servizio Universale. La principale novità è l’esclusione della Posta Prioritaria: non saranno più garantiti tempi di consegna rapidi. Modifiche anche per Posta1, Posta1Pro, Postapriority e Paccocelere internazionale, che escono o vengono ridimensionati nel nuovo assetto.
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A cura di Biagio Chiariello
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Una postina effettua una consegna
Una postina effettua una consegna

Dal 1° maggio 2026 Poste Italiane avvia una delle più profonde riorganizzazioni degli ultimi anni, con modifiche rilevanti al Servizio Universale postale. Con la Legge di Bilancio 2026 è stato infatti prorogato l’affidamento del servizio fino al 2036, ma contestualmente sono stati rivisti i prodotti inclusi nella rete di garanzia pubblica.

L’obiettivo dichiarato è quello di adattare il sistema al forte calo della corrispondenza tradizionale e alla crescita del comparto pacchi legato all’e-commerce. In questo contesto, alcuni servizi storici vengono esclusi o trasformati, con effetti diretti su tempi di consegna, tariffe e modalità di spedizione.

La novità più rilevante riguarda la fine della Posta Prioritaria all’interno del perimetro del servizio universale: non sarà più garantita la consegna rapida né il regime agevolato. Cambiano anche diverse altre tipologie di invio, mentre restano invece tutelati i servizi considerati essenziali come posta ordinaria, raccomandate e pacchi standard.

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Poste sottolinea che continuerà comunque a garantire la copertura su tutto il territorio nazionale, “senza distinzione geografica o sociale”.

Cos'è il Servizio Universale di Poste Italiane

Il Servizio Universale postale è l’obbligo, stabilito dallo Stato, di garantire a tutti i cittadini la possibilità di inviare e ricevere corrispondenza a condizioni accessibili su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un servizio considerato essenziale per la coesione economica e sociale, che assicura la copertura anche nelle aree meno densamente popolate.

Per mantenerlo operativo, lo Stato riconosce a Poste Italiane circa 262 milioni di euro l’anno. Tuttavia, secondo l’azienda, il modello è sempre più sotto pressione a causa del crollo dei volumi della posta tradizionale e dell’aumento dei costi di gestione della rete.

Posta Prioritaria esclusa dal Servizio Universale di Poste

La principale, come detto, modifica riguarda l’uscita della Posta Prioritaria dal Servizio Universale a partire dal 1° maggio 2026. In concreto, servizi come Posta1 e le sue varianti non rientreranno più negli obblighi di consegna rapida né nel regime tariffario agevolato.

Questo comporta un cambiamento sostanziale: non sarà più garantita la consegna in 24 ore, né il modello “J+1” che identificava la priorità del servizio. Le spedizioni potranno comunque continuare, ma con tempi e costi definiti dal mercato.

Rientrano in questa revisione anche diversi prodotti collegati, tra cui Posta1Pro e Posta1online, mentre Postapriority Internazionale resterà attivo ma solo in modalità limitata, disponibile esclusivamente negli uffici postali e non più tramite francobollo o cassette di impostazione.

I servizi di Poste che cambiano dal 1° maggio 2026

Le modifiche introdotte dal nuovo assetto riguardano più livelli del servizio postale. Oltre alla Posta Prioritaria, vengono esclusi dal Servizio Universale anche alcuni prodotti legati alla corrispondenza veloce e massiva.

Tra i principali cambiamenti:

  • Posta Prioritaria (Posta1 e derivati): esce dal Servizio Universale e diventa servizio a mercato
  • Posta1Pro e Posta1online: eliminati dal perimetro agevolato
  • Postapriority Internazionale: disponibile solo agli sportelli
  • Paccocelere Internazionale: non più coperto da tariffe e obblighi statali
  • Invii massivi internazionali e servizi editoriali: riduzione delle agevolazioni

Restano invece all’interno del Servizio Universale:

  • Posta ordinaria (ex Posta4), con tempi fino a 5 giorni lavorativi
  • Raccomandate e assicurate, per la loro valenza legale
  • Pacchi fino a 20 kg, con consegna standard garantita

Parallelamente, alcuni servizi cambiano denominazione: Posta4 diventa Posta Ordinaria, mentre le versioni Pro vengono riallineate alla nuova classificazione.

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