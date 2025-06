video suggerito

Chicchi di grandine enormi, temporali e oltre 2600 fulmini in 24h: i danni del maltempo al Nord Italia Italia alle prese con un’ondata di maltempo: grandine nell’astigiano con chicchi di 3 cm, temporale e grandine anche in Emilia-Romagna. Oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco in Alto Adige, pericolosa frana a Borca di Cadore, dove sono stati evacuati i residenti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In alcune zone del Nord Italia si sono verificati violenti rovesci, che, nella giornata di ieri, hanno destato preoccupazione nella popolazione. Venti forti, temporali e chicchi di grandine più grandi del normale hanno colpito i territori dell'Alto Adige, dell'Emilia-Romagna, del Veneto, del Piemonte e della Lombardia dove, poco prima, le temperature registrate erano particolarmente alte.

Tra le aree che hanno sofferto di più le condizioni meteorologiche instabili figura Borca di Cadore, paese nella provincia di Belluno dove una frana ha bloccato una decina di residenti, poi evacuati e portati al sicuro.

La situazione, però, non sembra esser destinata a migliorare per oggi: secondo il bollettino della Protezione Civile, è prevista l'allerta gialla per 13 regioni, tra cui figurano quasi tutte le province colpite dalle precipitazioni di ieri.

Grandine e temporali al Nord

Nella provincia di Bolzano, si è registrato il record annuale di fulmini, ossia oltre 2600 in un solo giorno. L'area più colpita è stata quella compresa tra la Val Sarentino e le Dolomiti, anche se tutta la provincia è stata interessata dal maltempo: i Vigili del Fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per rimuovere ostacoli alla circolazione, tagliare rami e piante pericolanti, problemi causati da frane e smottamenti.

Compito dei pompieri è stato anche quello di monitorare i torrenti che, per ora, sembrano essere sotto controllo. Inoltre, le autorità hanno agito anche per rimuovere l'acqua dai piani più bassi degli edifici e dalle cantine, evitando allagamenti preoccupanti. Il meteo, però, non sembra sorridere agli altoatesini: dal tardo pomeriggio a stanotte sono previste ulteriori precipitazioni.

Stessa sorte è toccata ai Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna, intervenuti in più di 100 occasioni. Il forte vento e le piogge intense hanno abbattuto diversi alberi sabato notte, situazione che ha spinto i pompieri ad intervenire. Fortunatamente, la situazione è migliorata nella notte, senza procurare ulteriori danni.

Foto dei Vigili del Fuoco

Nonostante ciò, per la giornata di oggi è stata emessa un'allerta meteo gialla e sono previsti temporali soprattutto nel Centro-Est della regione, prospettiva che non dovrebbe migliorare anche in vista di domani.

Situazione ancora più pericolosa in provincia di Belluno, dove i pompieri stanno lavorando per liberare abitazioni e automobili da fango e detriti. L'intervento riguarda Borca di Cadore, dove sono stati evacuati alcuni residenti per motivi di sicurezza.

Foto dei Vigili del Fuoco

Vittime del maltempo anche le aree della provincia di Asti e Alessandria, dove grossi chicchi di grandine e forti raffiche di vento hanno causato danni a vigneti, abitazioni e infrastrutture, ancora da quantificare.

I comuni più colpiti nell'astigiano sono stati Calamandrana, Calosso, Moasca, Mombaruzzo e Moasca, mentre nell'alessandrino sono stati Basso Casalese, Basso Monferrato e Valenzano. Tra i tratti interessati dalle precipitazioni anche l'autostrada A21 Torino-Piacenza: secondo la Protezione Civile, tra Alessandria Ovest ed Est si è abbattuta una forte grandinata, mentre si registrano temperature comprese tra i 34 e i 36 gradi.

Rischio temporali in Italia, dove sono attesi

Il maltempo non sembra voler dar tregua alla penisola italiana: dopo la recente ondata di calore che ha interessato gran parte del Paese, secondo il bollettino della Protezione Civile violenti temporali interesseranno 13 regioni in queste ore. Tra le zone interessate troviamo alcune di quelle già colpite dalle precipitazioni nei giorni scorsi.