Allerta rossa in Toscana: i volontari in prima linea per salvare gli animali

Il maltempo in Toscana ed Emilia Romagna sta mettendo in pericolo persone e animali. I volontari dell’Unità di Emergenza LAV stanno salvando cani, gatti, pecore e animali selvatici, offrendo cure e rifugi.

Non si ferma l'emergenza maltempo che in queste ore sta interessando Toscana ed Emilia Romagna. Non si hanno ancora dati relativi ai danni causati dall’alluvione in corso, e al momento è impossibile fare una stima degli animali coinvolti o in pericolo, per avere una percezione di quello che sta accadendo bisogna affidarsi ai volontari che in queste ore si stanno adoperando per salvare gli ultimi tra gli ultimi.

Se il Cras il Pettirosso si sta occupando di lupi e caprioli sommersi dalla pioggia, l’Unità di Emergenza LAV da ieri mattina si adopera per dare supporto alle famiglie sfollate insieme ai loro animali.

Emergenza animali: salvati cani, gatti, pecore e agnelli

L’Unità, con il supporto delle due sedi locali di Prato e Firenze, tra le province più colpite, ha avviato le pratiche di mappatura per intervenire a supporto delle famiglie e delle realtà con animali, e ha già portato in salvo oltre 40 animali in 24 ore tra cani, gatti, pecore, agnelli, polli, anatre.

Sono stati salvati anche decine di animali provenienti da rifugi e allevamenti



Sul posto è presente l’ambulanza veterinaria LAV prontamente rifornita di materiale sanitario-veterinario.

Con l’ambulanza veterinaria i volontari forniscono supporto sanitario–veterinario



Al momento sono stati portati in salvo dall’Unità di emergenza LAV 9 pecore e due agnellini, 6 cani ed è stata allestita una struttura di accoglienza in emergenza per dare riparo ai 30 anima del rifugio Ohana di Empoli evacuati ieri dall’Unità di Emergenza LAV: la collina su cui si erge è franata e la struttura è circondata dal terreno smottato.

"Emergenza colpisce soprattutto gli animali dei rifugi"

Sul campo, alla guida dell'Unità di Emergenza LAV c'è Beatrice Rezzaghi, volontaria che molte volte si è trovata ad affornatre situazioni di crisi come quella che sta colpendo Toscana ed Emilia Romagna.

"Queste emergenze colpiscono principalmente tutti quegli animali che vivono in rifugi, allevamenti, canili e gattili, ma coinvolgono anche gli animali selvatici, che non sempre riescono a mettersi in salvo da intemperie così violente – ha dichiarato Rezzaghi – Inoltre, il nostro pensiero va a tutti quegli animali tenuti a catena o rimasti all’interno di stalle, case, o garage".

"Mettiamo a disposizione della collettività la nostra elevata esperienza ad intervenire in situazioni di emergenza e calamità per salvare quanti più animali possibile, noi come sempre ce la metteremo tutta".

In caso di necessità o segnalazioni su Prato, Firenze ed Empoli è possibile contattare l’Unità di emergenza LAV al 320 479 2598.