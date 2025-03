video suggerito

Previsioni meteo della settimana: primo anticipo di primavera, al sud temperature oltre i 20 gradi La settimana inizia stabile, con sole e temperature miti (18-20°C), foschie mattutine e rare piogge al Sud. Da venerdì, arriva una depressione atlantica: instabilità sulle Isole Maggiori e, domenica, piogge e temporali al Nord. Temperature in aumento, con massime oltre i 20°C.

A cura di Redazione Meteo

La primavera meteorologica sta per prendere il sopravvento, regalandoci un quadro atmosferico dinamico e in evoluzione nei prossimi giorni. Un robusto anticiclone di matrice atlantica, di origine azzorriana, dominerà gran parte della settimana, mantenendosi su latitudini più alte e interessando principalmente l’Europa centro-occidentale. A sud di questa alta pressione, due aree cicloniche manterranno una certa attività: una sulla Penisola Iberica e l’altra sul Mediterraneo orientale, in particolare sulla Turchia. Quest’ultima richiamerà correnti più fredde verso lo Ionio, entrando in contrasto con l’aria mite proveniente dal vortice iberico. Questo scontro potrebbe causare qualche annuvolamento e sporadiche precipitazioni al Sud e in Sardegna. Verso il weekend, il flusso atlantico scenderà di latitudine, portando un possibile peggioramento del tempo in Italia. Ecco nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo, da lunedì a giovedì stabilità e temperature miti

Nel corso della prima parte della settimana, il tempo sarà caratterizzato da una generale stabilità. Sulle regioni peninsulari prevarrà il sole, con qualche foschia mattutina sulle pianure e nelle valli. Le uniche eccezioni si potranno registrare tra le Isole Maggiori e la Calabria ionica, dove potrebbero verificarsi condizioni di variabilità con fenomeni sporadici e del tutto isolati. Le temperature saranno in lieve aumento, con valori massimi che raggiungeranno i 18-20°C, ben al di sopra delle medie stagionali. Insomma, una settimana che si apre all’insegna del bel tempo e di un’anticipazione di clima primaverile.

Il meteo da venerdì a domenica: arriva l’instabilità atlantica

A partire da venerdì, la situazione inizierà a cambiare. Una depressione atlantica si farà strada da ovest, portando con sé i primi segnali di instabilità. Nella prima fase, tra venerdì e sabato, le Isole Maggiori potrebbero essere interessate da una bassa pressione di origine nordafricana, con possibili annuvolamenti e precipitazioni sparse. Domenica, invece, il fronte più avanzato del vortice atlantico potrebbe raggiungere le regioni settentrionali, causando un peggioramento più deciso del tempo. Piogge e temporali potrebbero interessare soprattutto il Nord, mentre al Sud le condizioni rimarranno più stabili. Le temperature, tuttavia, continueranno a salire, con valori massimi che supereranno ampiamente i 20°C in diverse regioni, regalando una domenica dal sapore decisamente primaverile. Resta comunque da confermare l’evoluzione precisa del weekend, che potrebbe riservare ulteriori sorprese.