Meteo, finisce il caldo anomalo: arrivano temporali al Nord e al Centro, le previsioni dal 20 al 26 aprile

L’anticipo di estate sta per terminare: dal 20 al 26 aprile le temperature si abbassano e arrivano piogge e temporali. Al Nord il clima più instabile, al Sud resiste il bel tempo.

Dopo giorni quasi estivi, con temperature ben oltre la media e cieli spesso sereni, il caldo fuori stagione è ormai agli sgoccioli. La settimana dal 20 al 26 aprile si prospetta nel complesso primaverile, ma estremamente variabile con cambiamenti repentini, soprattutto nelle regioni del Nord. Dopo l’anticipo d’estate di questi giorni, l’Italia torna a fare i conti con l'imprevedibilità stagionale: il sole si alternerà ai temporali, e le temperature si faranno più fresche.

La situazione è dovuta all'arrivo dal Nord Europa di correnti e rovesci sul Mediterraneo. Si prospettano temporali caratterizzato da grande intensità. La colonnina di mercurio scende e termina così l'anticipo d'estate della scorsa settimana.

Arriva il freddo al Nord

Al Nord il peggioramento del meteo sarà più evidente. Già lunedì, da inizio settimana, ci saranno nuvole compatte e piogge interesseranno gran parte delle regioni, con temporali localmente intensi soprattutto su Alpi, Prealpi e pianure limitrofe.

Non mancheranno brevi schiarite, ma il contesto resterà instabile e più fresco, con temperature progressivamente in calo, anche sensibile, rispetto ai giorni precedenti.

Clima variabile al Centro

Al Centro la situazione sarà più variabile: si alterneranno momenti di sole a improvvisi annuvolamenti, accompagnati da rovesci e temporali sparsi, più probabili nelle ore pomeridiane e nelle zone interne a metà settimana.

Le temperature scenderanno gradualmente, riportandosi su valori tipici di aprile, senza però crolli bruschi come al Nord.

Al Sud inizia la primavera

Al Sud il cambiamento arriverà in modo decisamente più graduale, e nel complesso le temperature resteranno maggiormente stabili. Le giornate di lunedì e martedì vedranno ancora ampie pause soleggiate con clima mite, ma con il passare dei giorni anche qui aumenterà l’instabilità, con piogge intermittenti e qualche temporale, soprattutto nelle aree interne.

Le temperature resteranno più alte rispetto al Nord e al Centro, e in linea con le medie del periodo primaverile, ma risultano comunque in lieve diminuzione.