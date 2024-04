video suggerito

Temperature sopra i 30°C e sabbia del Sahara, arriva l'anticiclone Narciso: dove farà più caldo nel weekend Con il weekend sull'Italia arriva il caldo africano dell'anticiclone Narciso. Le temperature supereranno la media del periodo anche a Nord e si raggiungeranno i 30 gradi. Possibile anche il ritorno della sabbia del Sahara. Una situazione che dovrebbero protrarsi almeno fino a metà della prossima settimana.

A cura di Biagio Chiariello

L'anticiclone africano Narciso arriva questo weekend sull'Italia dal Marocco e raggiungerà la penisola portando un primo assaggio d'estate con un'ondata di caldo estivo anomala nel primo fine settimana di aprile.

Tra sabato 6 aprile e domenica 7 aprile le temperature raggiungeranno anche i 30 gradi in alcune città d'Italia. E potrebbe anche esserci il ritorno di una nube carica di sabbia del Sahara che potrebbe colorare di giallo il cielo, come già successo la scorsa settimana a Palermo e a Napoli.

Secondo le previsioni de ilMeteo.it, la bolla di alta pressione farà salire le temperature di ben 18 gradi sopra la media del periodo in tutta Europa. Praticamente un clima da pieno luglio; con lo zero termico (parametro che rappresenta l'altitudine alla quale la temperatura dell'aria raggiunge lo zero) che potrebbe elevarsi ben oltre i 4000 metri.

Weekend estivo con temperature oltre i 30°C in Italia, le previsioni meteo

Sarà un fine settimana con temperature dunque ben oltre la media. Dopo diversi giorni nei quali l'alta pressione ha condizionato soprattutto le regioni del Sud Italia, ora la sua egemonia si estenderà con forza anche verso il Settentrione, avvolgendo così tutta Italia.

Tale avanzamento assicurerà oltre a un consolidamento della stabilità atmosferica, anche un aumento delle temperature, che risulteranno sicuramente anomale per l'inizio di aprile. Questo primo weekend di Aprile avrà dunque caratteristiche tipicamente estive e questo non fa prevedere nulla di positivo in vista della prossima estate che si preannuncia davvero infuocata.

Meteo, le città d'Italia dove farà più caldo nel weekend

Se si considera che in questo periodo le temperature massime medie si dovrebbero assestare sui 17-19°C, assisteremo ad un rialzo termico davvero importante, anche oltre i 10 gradi specialmente a Sud con picchi superiori non esclusi in Sardegna, dove si potrebbero addirittura raggiungere i 30°.

Tra le città più calde ci saranno Firenze, Foggia e Matera con picchi di 27/28°C, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°C, Catania con 25°C. Ma farà caldo anche a Roma con punte di 23/25°C a fronte di una media di circa 18°C), 24/25°C a Bologna, Verona e Milano (a fronte di una media di circa 17°c).

Quanto durerà il caldo con l'anticiclone africano

Un’ondata di caldo anomalo, con temperature significativamente superiori alle medie del periodo, che durerà almeno fino a metà della prossima settimana, come ha spiegato a Fanpage.it il climatologo Giulio Betti.

Questa situazione potrebbe subire una temporanea attenuazione intorno al 10-11 aprile per effetto del transito di una perturbazione, tuttavia nel medio-lungo periodo l'alta pressione sarà di nuovo protagonista in Europa, sempre con valori decisamente anomali per la stagione".