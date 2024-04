video suggerito

Meteo, ondata di caldo anomalo sull’Italia per l’anticiclone africano: quanto durerà e dove è prevista A partire da oggi, e per circa una settimana, tutta l’Europa centro-meridionale – Italia compresa – sarà investita da un’ondata di caldo anomalo, con temperature significativamente superiori alle medie del periodo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Giulio Betti Climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Potremmo definirla un"anteprima di estate": è quella che avrà inizio oggi e che interesserà tutta l'Europa centro-meridionale per effetto di un anticiclone africano che porterà sole e temperature decisamente superiori alla media del periodo, con livelli tipici della tarda primavera o, localmente, dell’inizio dell’estate.

Per quanto riguarda l'Italia a partire da oggi il cielo sarà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso con temperature che nel corso del weekend aumenteranno verso picchi anche di 5-8 gradi sopra le medie stagionali; le massime potrebbero arrivare fino ai 24-25 gradi al Nord, 25-26 nel settore peninsulare, i 27-28 nelle Isole con punte prossime ai 30 sulla Sardegna occidentale.

Anche la prossima settimana sarà caratterizzata da tempo stabile e molto caldo per la stagione. Stando alle attuali proiezioni, che dovranno comunque essere verificate nei prossimi giorni, l’anticiclone potrebbe in parte indebolirsi mercoledì prossimo con l’avvicinarsi di un sistema nuvoloso responsabile di qualche precipitazione solo sull’estremo Nord-Ovest.

Spiega a Fanpage.it Giulio Betti, climatologo del CNR: "Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale andrà rinforzandosi tra oggi (giovedì 4 aprile) e venerdì su gran parte dell'Europa, Italia compresa. Si tratterà di un'alta pressione duratura che dovrebbe influenzare le condizioni meteo su tutto il continente almeno fino al 10-15 aprile".

Ma a cosa sarà dovuta questa ondata di caldo anomalo? "Come accaduto in altri casi – spiega Betti – questo tipo di promontori anticiclonici si formano inizialmente a causa di un intenso flusso di correnti molto calde provenienti da sud, in questo caso dall'Africa sahariana. Le correnti calde, secche e stabili vengono richiamate verso l'Europa centrale da una profonda area di bassa pressione che andrà scavandosi sul vicino atlantico. Una volta esaurita la spinta sull'oceano questo promontorio tenderà a stagnare sul continente dando inizio ad una fase di compressione adiabatica. Questo significa che dapprima abbiamo un ingresso di aria calda alle quote medio alte, che formerà un'area di alta pressione. Poi, complice il maggiore soleggiamento, aumenteranno le temperature in tutta Europa".

Il bel tempo, accompagnato da temperature elevate, interesserà quindi tutta l'Europa centrale e meridionale "con valori – aggiunge Betti – localmente eccezionali. Tra sabato e domenica le massime potranno raggiungere sull'Europa centrale i 26-27 gradi. Per Paesi come Germania, Francia e Polonia si tratterà di valori di 10-12 gradi superiori alle medie. Questa situazione potrebbe subire una temporanea attenuazione intorno al 10-11 aprile per effetto del transito di una perturbazione, tuttavia nel medio-lungo periodo l'alta pressione sarà di nuovo protagonista in Europa, sempre con valori decisamente anomali per la stagione".