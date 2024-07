video suggerito

Meteo, ondata di caldo domani martedì 16 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 12 città Continua l'ondata di caldo africano in Italia, domani martedì 12 luglio bollino rosso in 12 città con temperature fino a 42°, soprattutto a sud e sulle isole: l'elenco e le previsioni meteo.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

È cominciata un'altra settimana caldissima per l'Italia. Il dominio incontrastato dall’Anticiclone Africano assicurerà nelle nelle prossime ore condizioni di tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, ma sopratutto temperature molto oltre la norma: anche domani, martedì 16 luglio, il Ministero della Salute ha valutato un bollino rosso per numerose città a causa delle ondate di calore.

Saranno ben 12 i centri urbani caratterizzati dal livello di allerta massimo con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani. I picchi termici arriveranno a 40/42 gradi al Sud e in Sicilia; ma anche al Nord la colonnina del mercurio, oltre ai livelli di umidità, sarà in aumento.

Dove farà più caldo domani, le 12 città da bollino rosso

Nella giornata di domani martedì 16 luglio sono 12 le città valutate da bollino rosso e cioè a livello tre di allerta, vale a dire quello che indica condizioni di emergenza per l'ondata di calore.

Si tratta di Viterbo, Trieste, Rieti, Roma, Perugia, Pescara, Firenze, Frosinone, Latina, Ancona, Bologna e Campobasso. Tutte peraltro erano state già interessate dalla stessa allerta anche nella giornata di oggi, fatto che aggrava i rischi per la popolazione.

Le città da bollino rosso, martedì 15 luglio: bollettino del Ministero della Salute

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 14 città il 16 luglio: l'elenco

Sarà invece arancione il bollino per le ondate di calore su Bolzano, Palermo e Torino. Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Infine bollino giallo (livello di allerta 1) per Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Venezia e Verona.

Le previsioni meteo per domani martedì 16 luglio 2024

Quella di domani, martedì 16 luglio, sarà dunque giornata di tempo stabile e soleggiato. Possibili annuvolamenti fin dal mattino sui settori alpini di Lombardia e nel Trentino Alto Adige, con eventuali rovesci o temporali sui rilievi più settentrionali tra pomeriggio e sera.

Nelle ore più calde del giorno un po’ di nuvolosità anche sul resto dell’arco alpino, in Appennino e in Puglia.

Il clima sarà inesorabilmente caldo e afoso: temperature in ulteriore aumento con valori massimi tra 30 e 36 gradi al Nord, 32/ 37 gradi al Centro e in Sardegna, 33/40 gradi al Sud e in Sicilia. Venti deboli o a regime di brezza.