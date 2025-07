video suggerito

Allerta caldo, bollino rosso in 7 città domenica 6 luglio: calo termico al Nord, punte di 38 gradi al Sud Si attenuerà domani, domenica 6 luglio, l’ondata di caldo che sta interessando l’Italia. L’anticiclone africano mostrerà i primi segni di cedimento sulle regioni del Nord e sulla Toscana, dove caleranno lievemente le temperature. Dopo le 15 di sabato, saranno infatti solo 7 le città da bollino rosso, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Si attenuerà nella giornata di domani, domenica 6 luglio, l'ondata di caldo che sta interessando l'Italia da diversi giorni. L’anticiclone africano, infatti, sta mostrando i primi segni di cedimento sulle regioni del Nord e sulla Toscana dove, in questo primo weekend di luglio, caleranno lievemente le temperature.

Non si potrà dire lo stesso per le regioni meridionali e le Isole dove il caldo intenso proseguirà fino a mercoledì 9 luglio. Per questo domenica ci saranno ancora città da bollino rosso ma scenderanno dalle 15 di sabato a 7.

Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il consiglio, in questi casi, è di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, disponibili a questo link.

Allerta caldo domenica 6 luglio: bollino rosso in 7 città

Come già anticipato, nella giornata di domani, domenica 6 luglio, saranno 7 le città italiane interessate ancora dal caldo: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara.

I bollini segnalati nel bollettino del Ministero della Salute.

Quattro i bollini arancioni, per Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria. Le altre città monitorate avranno tutte il bollino giallo (Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo). A Venezia il bollino sarà addirittura verde, unica delle 27 città monitorate.

I bollini segnalati nel bollettino del Ministero della Salute.

Le previsioni meteo per domani

Nella giornata di domenica 6 luglio tempo instabile tra il nord della Lombardia e il Trentino Alto Adige, tra Liguria di levante e alta Toscana.

Nel pomeriggio e in serata il meteo peggiorerà ulteriormente al Nord, tra Toscana, nord dell’Umbria e delle Marche dove aumenterà il rischio di rovesci o temporali, in alcuni casi anche violenti, associati a grandine e con locali nubifragi. Nel resto del Paese si segnala tempo soleggiato, a parte qualche breve acquazzone pomeridiano sull’Appennino meridionale.

Le temperature saranno in calo nelle aree interessate dai fenomeni. Al Nord non si dovrebbero comunque superare i 31-32 gradi. Sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole il caldo resta intenso, con punte fino a 36-38 gradi.