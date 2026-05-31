Meteo settimana 1-7 giugno: Italia tra instabilità, temporali e nuovo rialzo delle temperature

La settimana dal 1 al 7 giugno sarà segnata da forte instabilità: temporali al Nord già da lunedì e maltempo diffuso per il ponte del 2 giugno, mentre il Sud resterà più stabile. Dopo un calo termico iniziale, possibile nuova risalita di aria calda verso il weekend.

Dopo un fine maggio caratterizzato da fasi alterne tra sole e temporali, l’Italia si prepara a una nuova settimana dal quadro meteorologico tutt’altro che stabile. La presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale garantirà infatti solo una parentesi di relativa calma nel weekend, prima di un nuovo peggioramento già a partire dall’inizio di giugno.

Il caldo anomalo degli ultimi giorni tenderà inizialmente ad attenuarsi, lasciando spazio a valori più vicini alla media del periodo, ma la tregua sarà breve. Tra il ponte del 2 giugno e i giorni successivi, infatti, l’arrivo di aria più fresca in quota e di perturbazioni atlantiche favorirà un aumento dell’instabilità, con temporali anche intensi soprattutto al Centro-Nord.

Inizio settimana tra instabilità e ponte del 2 giugno diviso tra sole e piogge

La settimana si apre con un’Italia meteorologicamente divisa. Già da domani, lunedì 1° giugno, infatti, il cosiddetto “cavetto d’onda” in arrivo sull’area alpina porterà un peggioramento delle condizioni soprattutto al Nord-Est, con lo sviluppo di temporali pomeridiani anche di forte intensità. Fenomeni più isolati potranno interessare anche le zone interne del Centro, mentre il Sud resterà ai margini della perturbazione, con tempo in prevalenza stabile e temperature ancora miti.

Il 2 giugno, giornata della Festa della Repubblica, conferma questa spaccatura climatica: mentre il Centro-Sud potrà godere di ampie schiarite e clima gradevole, il Nord dovrà fare i conti con piogge e temporali, localmente intensi soprattutto su Piemonte e Lombardia. Si tratterà di una fase instabile legata al transito di una saccatura atlantica, in grado di riportare condizioni perturbate su parte del Paese.

Seconda parte della settimana: nuove perturbazioni e possibile ritorno del caldo

Tra martedì e mercoledì il quadro meteorologico potrebbe peggiorare ulteriormente, con l’affondo di una nuova saccatura atlantica capace di coinvolgere in modo più diffuso il Centro-Nord. Piogge e temporali potranno risultare organizzati e insistenti, mentre al Sud la situazione resterà più protetta, pur con qualche possibile disturbo.

Le temperature, inizialmente in calo su tutta la Penisola e talvolta leggermente sotto la media al Nord, potrebbero tornare a salire nella seconda parte della settimana. Le proiezioni indicano infatti la possibilità di una risalita di aria più calda dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale, con un progressivo ritorno a condizioni più stabili e un clima nuovamente più caldo verso il weekend. Una dinamica che conferma l’alternanza sempre più frequente tra fasi instabili e improvvisi richiami di aria subtropicale.