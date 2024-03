Cielo giallo su Palermo, colpa dello Scirocco: “Ai pronto soccorso primi pazienti con problemi respiratori” Questa mattina la Sicilia, la Calabria e il golfo di Napoli si sono risvegliate sotto un cielo giallo carico di sabbia del deserto del Sahara. Colpa del vento di Scirocco, che ha interessato tra le altre città del Sud Palermo, Reggio Calabria e Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Twitter

Questa mattina Palermo si è svegliata sotto un cielo giallo. Si tratta del colore dato da una densa nube di sabbia del deserto del Sahara, portata fin qui dal vento di Scirocco. Un fenomeno che influenza inevitabilmente la qualità dell'aria, divenuta molto scarsa per i residenti. Lo scirocco imperversa da ieri sera, martedì 26 marzo, su Palermo. sulla Sicilia e sul Sud dell'Italia. Le previsioni del tempo dicono che da domani si tornerà alla normalità con il vento caldo dal sud che farà abbassare le temperature.

Il fenomeno, che nulla ha a che fare con possibili terremoti nelle aree interessate, determina il trasporto di polveri sottili (sabbia) che influenza molto la qualità dell'aria. Si tratta di episodi che tendono ad essere stagionali, spesso seguiti da un cambiamento delle condizioni meteo. Complici anche siccità e desertificazione.

L'aria densa di sabbia del Sahara ha causato un superlavoro nei pronto soccorso palermitani, dove sono già arrivati i primi pazienti con problemi agli occhi e difficoltà respiratorie. I medici consigliano di riutilizzare le mascherine anti-Covid per le vie respiratorie e proteggere gli occhi con occhiali da sole.

Cielo giallo a Palermo

Cielo giallo su Palermo, quali sono le altre città colpite dalla sabbia

Oltre alla Sicilia è interessato dal vento di Scirocco tutto il Sud Italia, con Napoli che si è risvegliata questa mattina sotto un cielo giallino. Anche la Calabria deve fare i conti con la sabbia del Sahara, arrivata fino a Reggio Calabria e provincia.

Quali sono i consigli degli esperti per i soggetti fragili

Il fenomeno porta prurito agli occhi e una serie di problematiche respiratorie per i cittadini e per i soggetti più fragili come gli anziani o persone affette da patologie. Per questo motivo è bene fare attenzione in queste ore, evitando di uscire oppure indossando una mascherina anti-Covid per filtrare le polveri e proteggere le vie respiratorie. Importante anche proteggere gli occhi con occhiali da sole, soprattutto per chi si muove in città.