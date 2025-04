video suggerito

Supermercati aperti il 1 maggio 2025, l'elenco completo: quali sono attivi per la festa dei Lavoratori Da Lidl a Sisa, passando per Coop, Carrefour e Conad. L'elenco dei principali supermercati che resteranno aperti (o chiusi) il 1° maggio 2025, in occasione della Festa dei Lavoratori, per quei momenti in cui ci si accorge all'ultimo di aver dimenticato qualcosa.

A cura di Biagio Chiariello

Non tutti i supermercati resteranno chiusi il 1° maggio 2025, Festa dei Lavoratori. In molte città italiane, diverse catene garantiranno l’apertura straordinaria per permettere ai cittadini di fare la spesa anche durante la giornata festiva.

L’elenco completo varia da regione a regione e comprende punti vendita delle principali insegne, come Esselunga, Conad, Coop, Lidl, Eurospin e Carrefour. Si consiglia comunque sempre di verificare gli orari sul sito ufficiale o presso il punto vendita più vicino.

Aldi – Numerosi punti vendita Aldi resteranno chiusi, consentendo ai dipendenti di godersi la Festa dei Lavoratori. Questo il comunicato della stessa catena tedesca: "Il 1° maggio rimarranno chiusi i seguenti punti vendita: Nichelino, Vigevano c.so Novara, Bagnolo Mella, Marcon, Schio, Mestre via Don Peron, Cittadella, Ferrara via Eridano, Sottomarina di Chioggia, Treviso, Curtatone, Bologna p.za da Verrazzano, Lonato del Garda, Vicenza v.le Mazzini, Brescia via XX Settembre, Belluno, Sassuolo, Rimini via Circonvallazione, San Stino di Livenza, Castiglione delle Stiviere".

Bennet – Come accaduto il 25 aprile anche nella giornata del 1° maggio, numerosi punti vendita Bennet resteranno aperti e accessibili ai clienti. Tuttavia, gli orari potrebbero variare da un negozio all’altro. Per questo motivo è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale Bennet o scaricare l’app "Bennet Spesa Online", così da verificare con precisione le aperture e gli orari del punto vendita più vicino alla propria zona.

Carrefour – Carrefour ha annunciato che molti dei suoi supermercati resteranno aperti anche durante la Festa dei Lavoratori, con particolare riferimento ai Carrefour Express situati nei centri urbani. L’azienda fa sapere che la maggior parte dei punti vendita osserverà i consueti orari di apertura, che variano indicativamente tra le 6:30 e le 22:00, a seconda della sede (fasce comuni: 9-21, 6:30-22, 8-21, 7:30-21).

Conad – Per la giornata del 1° maggio, Conad ha scelto di lasciare ai singoli punti vendita la libertà di decidere se restare aperti o meno. Nonostante l’autonomia concessa, è verosimile che molti supermercati opteranno per un’apertura limitata alla sola fascia mattutina, generalmente compresa tra le 8:30 e le 13:00. Si consiglia comunque di verificare gli orari direttamente presso il punto vendita di riferimento o consultando i canali ufficiali dell’insegna.

Coop – Coop, Ipercoop e Iperal saranno chiusi il 1° maggio. In occasione della Festa della Liberazione, la nota catena italiana ha scelto di condividere sui propri canali social un video commemorativo dedicato all’80° anniversario della fine del nazifascismo. Un gesto simbolico che invita a riflettere sul valore profondo della libertà, della giustizia e della democrazia. Proprio per celebrare la ricorrenza, l’azienda ha inoltre deciso di tenere chiusi tutti i propri punti vendita in Italia.

Esselunga – Anche tutti i punti vendita Esselunga resteranno chiusi per l'intera giornata del 1° maggio. Una decisione riflette l'impegno dell'azienda nel rispettare il significato della ricorrenza, offrendo ai propri dipendenti l'opportunità di trascorrere la giornata in famiglia e sottolineando l'importanza del lavoro e dei diritti dei lavoratori.

Famila – Famila ha predisposto un programma di aperture straordinarie per la giornata del 1° maggio: molti supermercati resteranno aperti, sebbene con orari ridotti, probabilmente solo al mattino. Gli orari di apertura specifici potrebbero variare a seconda della sede, ma tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale dell'insegna.

Il Gigante – La catena lombarda ha comunicato che quasi tutti i suoi supermercati saranno aperti in via eccezionale il 1° maggio. Per conoscere gli orari di apertura, che possono variare a seconda della sede, è possibile consultare il sito ufficiale, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate.

Iper – Per assicurarsi che il punto vendita Iper più vicino sia aperto, considerando che gli orari potrebbero variare, è consigliabile contattare direttamente il negozio o visitare il sito ufficiale per verificare le informazioni aggiornate.

Italmark – Per la giornata del 1° maggio, gli Italmark saranno generalmente aperti, ma con orari ridotti. La maggior parte dei punti vendita Italmark aprono il 1° maggio con orario 08:30-13:00. È consigliabile verificare l'orario specifico del punto vendita Italmark più vicino per essere sicuri.

Lidl – Gli orari di apertura dei punti vendita Lidl per il 1° maggio potrebbero variare a seconda della località. Per conoscere le informazioni dettagliate, è possibile consultare il sito ufficiale dell'insegna.

Pam – I punti vendita Pam Panorama potrebbero avere orari di apertura modificati per il 1° maggio, a seconda della località. Per conoscere gli orari precisi, è consigliabile visitare il sito ufficiale dell'azienda.

MD – Numerosi supermercati del gruppo MD resteranno aperti il 1° maggio, ma con orari ridotti. Prima di recarsi al punto vendita, è consigliabile verificare gli orari specifici sulla pagina dedicata ai singoli supermercati della catena.

Sisa – In occasione del 1° maggio, i supermercati Sisa resteranno generalmente aperti, ma con orari limitati. La maggior parte dei punti vendita seguirà l’orario 08:30-13:30. Per essere sicuri dell’apertura, si consiglia di controllare l’orario esatto del punto vendita Sisa più vicino.