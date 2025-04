Supermercati aperti il 25 aprile, l’elenco completo: quali sono attivi per la festa della Liberazione

video suggerito

A cura di Antonio Palma

È lunga la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa della liberazione del 25 aprile 2025. A differenza delle festività religiose, infatti, molte catene rimarranno regolarmente aperte anche se in alcuni casi con orari ridotti. Decisioni che hanno generato polemiche e proteste di Sindacati e Anpi che si oppongono all'apertura dei negozi il 25 aprile, giorno della Liberazione, e chiedono il rispetto del diritto al riposo dei lavoratori.

Aldi – Molti i supermercati della catena tedesca Aldi che permetteranno ai propri dipendenti di trascorrere la giornata festiva a casa. È lunga infatti la lista dei punti vendita che chiudono per la Festa della Liberazione: Milano v.le C. Troya, Nichelino, Borgomanero, Biella, Bergamo via Corridoni, Casalmaggiore, Busto Arsizio, Vigevano v.le Industria, Rho, Rivalta di Torino, Pogliano Milanese, Vigevano c.so Novara, Parma via Cicerone, Milano v.le Monza, Saluzzo, Seveso, Muggiò, Fossano, Bagnolo Mella, Rovereto via del Garda, Imola, Thiene, Marcon, Ferrara via Padova, Spilimbergo, Gambarare di Mira, Camposampiero, Brunico, Schio, Breno, Roncade, Mestre via Don Peron, Cittadella, Ferrara via Eridano, Verona v.le del Lavoro, Cassola, Sottomarina di Chioggia, Treviso, Portogruaro, Concesio, Bagnaria Arsa, Vicenza v.le San Lazzaro, Dueville, Curtatone, Torri di Quartesolo, Bologna p.za da Verrazzano, Lonato del Garda, San Bonifacio, Moniga del Garda, Bologna via Fava, Arco, Vicenza v.le Mazzini, Brescia via XX Settembre, Feltre, Belluno, Rubano, Pianiga, Sassuolo, Rimini via Circonvallazione, Castiglione delle Stiviere.

Bennet – La maggior parte dei supermercati Bennet resterà aperta nel giorno della Festa della Liberazione. Si consiglia comunque di controllare il sito ufficiale o di utilizzare l’app per verificare gli orari aggiornati del punto vendita più vicino.

Carrefour – La catena della grande distribuzione conferma l’apertura di molti dei suoi supermercati il 25 aprile ma è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici.

Conad – Molti supermercati Conad resteranno aperti nel giorno della Festa della Liberazione. “Da Brescia a Modena, da Parma a Verona fino a Palermo, i nostri supermercati saranno aperti il 25 aprile. Abbiamo pianificato con cura le aperture per garantire l'accesso ai prodotti freschi e alle offerte speciali in questa giornata speciale” spiega il gruppo, invitando i consumatori a consultare la mappa dei negozi aperti sul proprio sito.

Coop – Coop, Ipercoop e Iperal seguiranno la stessa linea, garantendo il servizio per la Festa della Liberazione.

Esselunga – Esselunga ha previsto l’apertura dei propri punti vendita il 25 aprile ma con orari festivi dalle 8:00 alle 20:00.

Famila – La catena di supermercati Famila prevede aperture straordinarie per il 25 aprile ma alcuni unti vendita prevedono orario ridotto alla sola mattina. Per questo è consigliato consultare i vari orari sul sito.

Il Gigante – La catena il Gigante ha annunciato che alcuni suoi punti vendita saranno eccezionalmente anche il 25 aprile. Alcuni per l’intera giornata 08:30- 20:00 altri solo per metà giornata.

Lidl – Lidl lascia la decisione sulle aperture ai singoli punti vendita. In molte città resteranno aperti, ma è sempre meglio verificare con anticipo online.

Pam – Pam ha scelto di mantenere aperti i suoi negozi il 25 aprile ma gli orari potrebbero variare da punto vendita a punto vendita.