Supermercati aperti il 1 maggio 2026: la lista dei centri commerciali attivi per la Festa dei Lavoratori
La lista dei supermercati aperti il 1 maggio 2026 è lunga. Sono tante infatti le catene della grande distribuzione che hanno deciso di tenere aperti i punti vendita in occasione della Festa dei Lavoratori che quest’anno capita di venerdì. Del resto, come consueto, il primo maggio rappresenta per tanti una occasione per gite fuori porta e i primi barbecue della stagione che quest’anno risulta ancora più ghiotta per il weekend lungo. Da Conad passando per Coop e Lidl, dunque, in tanti hanno deciso di assecondare i consumatori per le compere last minute durante la giornata di festa.
La lista dei supermercati aperti il 1 maggio: orari e punti vendita
Le catene di supermercati hanno annunciato infatti che molti punti vendita resteranno aperti anche se con orari flessibili e ridotti e quasi sempre coincidenti con quelli della domenica. Ecco l’elenco dei punti vendita aperti venerdì 1 maggio 2026.
- Aldi: La catena tedesca ha deciso di tenere aperti tutti i propri supermercati il 1 maggio comunicando però che i punti vendita seguiranno l’orario domenicale.
- Bennet: Anche i supermercati Bennett hanno annunciano apertura speciali per venerdì 1 maggio per tuti i propri punti vendita.
- Carrefour: I supermercati Carrefour adottano una politica flessibile con aperture che variano a seconda della regione e della città. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici.
- Conad: La catena della grande distribuzione italiana ha annunciato aperture straordinarie dei propri punti vendita in tutta Italia per il 1 maggio. Molti negozi resteranno aperti tuta la giornata altri con orari flessibili. Per sapere gli orai precisi è possibile consultare la mappa interattiva sul sito ufficiale.
- Coop: Libertà ai singoli punti vendita su eventuali aperture il primo maggio per Coop. Tutta la rete di vendita di Coop Alleanza 3.0 però ha annunciato resterà chiusa "per scelta". Per conoscere gli orari nel dettaglio è possibile utilizzare l'apposito strumento di ricerca sul sito ufficiale.
- Esselunga: La catena di supermercati Esselunga prevede invece una chiusura dei punti vendita per venerdì primo maggio 2026
- Famila: Molto punti vendita Famila aperti il 1 maggio anche se in alcuni casi con orari ridotti a mezza giornata, solitamente solo la mattina. Si consiglia di consulta la pagina ufficiale per le aperture straordinarie del 1° maggio 2026 per cercare il punto vendita specifico.
- Lidl: Durante la Festa dei lavoratori del 1 maggio moti supermercati Lidl rimarranno aperti ma saranno possibili variazioni di orario. Per conoscere le aperture straordinarie è meglio verificare sul sito ufficiale.