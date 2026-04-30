Supermercati aperti il 1 maggio 2026: la lista dei centri commerciali attivi per la Festa dei Lavoratori

Dalla Coop passando per Carrefour e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa dei Lavoratori del 1 maggio 2026.

La lista dei supermercati aperti il 1 maggio 2026 è lunga. Sono tante infatti le catene della grande distribuzione che hanno deciso di tenere aperti i punti vendita in occasione della Festa dei Lavoratori che quest’anno capita di venerdì. Del resto, come consueto, il primo maggio rappresenta per tanti una occasione per gite fuori porta e i primi barbecue della stagione che quest’anno risulta ancora più ghiotta per il weekend lungo. Da Conad passando per Coop e Lidl, dunque, in tanti hanno deciso di assecondare i consumatori per le compere last minute durante la giornata di festa.

La lista dei supermercati aperti il 1 maggio: orari e punti vendita

Le catene di supermercati hanno annunciato infatti che molti punti vendita resteranno aperti anche se con orari flessibili e ridotti e quasi sempre coincidenti con quelli della domenica. Ecco l’elenco dei punti vendita aperti venerdì 1 maggio 2026.