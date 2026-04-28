Musei e parchi archeologici aperti venerdì 1 maggio 2026: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione

Valle dei templi ad Agrigento – ph Fabrizio Villa:Getty Images

L'1 maggio, giornata in cui si festeggia la festa dei Lavoratori, resteranno aperti i musei, i parchi archeologici e i siti culturali d'Italia. Una scelta che continua coerente con quanto accade con gli altri giorni di festa in cui si permette ai turisti italiani e stranieri di poter godere delle bellezze culturali italiane. A differenza delle prime domeniche del mese, che da anni, ormai, sono gratuite, questa volta non sarà così: l'ingresso è a pagamento secondo le tariffe ordinarie, salvo le riduzioni di legge per giovani sotto i 25 anni e gratuità per i minorenni e tutti coloro che ne hanno diritto. Le agevolazioni per i biglietti sono tutte descritte su una pagina apposita del sito ufficiale del Ministero della Cultura, dove si trova anche l'elenco di tutte le strutture disponibili divise per Regioni. Per le informazioni sui singoli luoghi, le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali.

I musei, i parchi e i siti archeologici

Parco Archeologico del Colosseo, del Foro Romano e del Colle Palatino – ph Antonio Masiello/Getty Images

Sono centinaia i musei, i parchi archeologici e i siti culturali che rimarranno aperti in ogni regione italiana. Un'occasione, come sempre, per scoprire o riscoprire alcuni dei tesori più importanti del nostro Paese. Dai Musei archeologici, quelli nazionali, le pinacoteche, le gallerie, i castelli o le aree archeologiche, come quelle di Sibari e Pompei. Per i siti ad alta affluenza (come il Colosseo, Pompei o gli Uffizi) è consigliata la prenotazione online. Per acquistare i biglietti è possibile usare l'app "Musei italiani" o sui singoli siti.

Abruzzo

Chieti: Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo "Villa Frigerj".

Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo "Villa Frigerj". L’Aquila: MuNDA – Museo Nazionale d'Abruzzo.

Basilicata

Matera: Museo Archeologico Nazionale "Domenico Ridola".

Museo Archeologico Nazionale "Domenico Ridola". Venosa (PZ): Parco Archeologico dell'Area Urbana e Complesso della Santissima Trinità.

Calabria

Reggio Calabria: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (dove sono esposti i Bronzi di Riace).

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (dove sono esposti i Bronzi di Riace). Cassano all'Ionio (CS): Parco Archeologico di Sibari.

Emilia-Romagna

Ferrara: Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.

Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Ravenna: Basilica di Sant'Apollinare in Classe e Mausoleo di Teodorico.

Friuli-Venezia Giulia

Aquileia (UD): Museo Archeologico Nazionale e Basilica di Aquileia.

Museo Archeologico Nazionale e Basilica di Aquileia. Trieste: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.

Lazio

Roma: Parco Archeologico del Colosseo (Colosseo, Foro Romano e Palatino).

Parco Archeologico del Colosseo (Colosseo, Foro Romano e Palatino). Tivoli (RM): Villa Adriana e Villa d'Este.

Liguria

Genova: Palazzo Reale di Genova e Palazzo Spinola.

Palazzo Reale di Genova e Palazzo Spinola. Luni (SP): Area Archeologica e Sistema Museale dell'Antica Città di Luni.

Lombardia

Milano: Pinacoteca di Brera e Cenacolo Vinciano (quest'ultimo richiede prenotazione obbligatoria con largo anticipo).

Pinacoteca di Brera e Cenacolo Vinciano (quest'ultimo richiede prenotazione obbligatoria con largo anticipo). Mantova: Museo di Palazzo Ducale di Mantova.

Marche

Urbino (PU): Galleria Nazionale delle Marche (Palazzo Ducale).

Galleria Nazionale delle Marche (Palazzo Ducale). Ancona: Museo Archeologico Nazionale delle Marche.

Molise

Campobasso: Museo Sannitico.

Museo Sannitico. Sepino (CB): Parco Archeologico di Sepino.

Piemonte

Torino: Musei Reali di Torino (Palazzo Reale, Armeria Reale, Galleria Sabauda).

Musei Reali di Torino (Palazzo Reale, Armeria Reale, Galleria Sabauda). Agliè (TO): Castello Ducale di Agliè.

Puglia

Andria (BT): Castel del Monte.

Castel del Monte. Taranto: MArTA – Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Sardegna

Cagliari: Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Barumini (SU): Area Archeologica Su Nuraxi.

Sicilia

Agrigento: Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Parco Archeologico della Valle dei Templi. Siracusa: Parco Archeologico della Neapolis.

Toscana

Firenze: Gallerie degli Uffizi e Galleria dell'Accademia.

Gallerie degli Uffizi e Galleria dell'Accademia. Pisa: Museo Nazionale di San Matteo.

Umbria

Perugia: Galleria Nazionale dell'Umbria.

Galleria Nazionale dell'Umbria. Gubbio (PG): Palazzo Ducale di Gubbio.

Valle d'Aosta

Aosta: Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.

Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans. Aosta: Teatro Romano.

Veneto