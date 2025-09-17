Sofia scomparsa a Torino, nessuna notizia da 48 ore: “Ricevute segnalazioni. Se la vedete, fatele una foto”

È scomparsa da 48 ore Sofia Napolitano/Pignalosa, la 20enne torinese che il 15 settembre scorso ha detto alla mamma che sarebbe uscita di casa per assistere all’esame di un’amica e non è più tornata. Ancora nessuna notizia della ragazza. “Abbiamo ricevuto segnalazioni ma alcune la collocano in posti improbabili. – spiega a Fanpage.it lo zio Paolo – Se la vedete, per favore, fatele una foto così possiamo capire se si tratta di lei”.

Sofia Napolitano, 20 anni.

Ancora nessuna notizia di Sofia Napolitano/Pignalosa, la ragazza di 20 anni scomparsa a Torino il 15 settembre scorso, quando ha detto alla mamma che sarebbe uscita di casa per assistere all'esame di un'amica e non è più tornata.

Dopo 48 ore, purtroppo, non ci sono ancora novità. "Mia sorella (la mamma di Sofia, Patrizia, ndr), dopo aver fatto il suo appello e aver pubblicato il suo numero, sta ricevendo centinaia di chiamate, molti dicono di aver visto Sofia ma alcune segnalazioni la collocano in posti improbabili", ha spiegato a Fanpage.it lo zio Paolo.

La notizia della scomparsa di Sofia si è diffusa rapidamente e in tantissimi hanno condiviso gli appelli che la famiglia ha lanciato sui social. Tuttavia, ci dice ancora lo zio, "Sofia non ha segni particolari quindi può essere scambiata per chiunque se vista da lontano. Chi dice di averla incontrata, non ha fatto delle foto per farci capire se fosse lei o meno".

"Si dicono sicuri di averla vista ma non hanno riscontri fotografici. – aggiunge Paolo – C'è anche chi ci segnala di averla vista con i capelli lisci (la ragazza è castana, ha capelli lunghi e ricci, ndr) ma è uscita di casa riccia, dubito che abbia avuto modo di farsi i capelli".

Alcune foto di Sofia Pignalosa/Napolitano diffuse dalla famiglia sui social.

"Mia sorella è molto provata, sta ricevendo tantissime telefonate. Stiamo passando le segnalazioni che riceviamo sia alla polizia che a ‘Chi l'ha visto?‘ che questa sera si occuperà del caso", aggiunge.

I familiari sanno che Sofia ha portato con sé pochi abiti, oltre a quelli con cui è sparita, che sono dei pantaloni neri e una felpa beige. La 20enne potrebbe essere insieme a un ragazzo, di origini colombiane, con cui aveva iniziato una relazione da circa un anno. Anche del giovane, che risulterebbe senza fissa dimora, al momento non si hanno notizie.

"A me sembra strano che siano in strada da 48 ore, mia nipote non è proprio abituata a questo tipo di vita. – osserva ancora lo zio della ragazza – Potrebbero aver trovato un appoggio, ma questa è soltanto un'ipotesi".

Sofia ha con sé il telefono, che risulta spento, e il computer: "Non so se usino un Wifi accessibile e se effettivamente si colleghi dove riesce a trovarlo", spiega Paolo. La mamma le ha tolto i documenti dopo aver avuto il sospetto che la ragazza stesse progettando di lasciare l'Italia insieme al fidanzato.

Non ha con sé passaporto, né carta d'identità, "ma alcuni documenti possono essere scaricati in formato digitale, quindi potrebbe averne recuperati".

I genitori hanno sporto denuncia di scomparsa al Commissariato di Polizia di Mirafiori. "Stiamo riferendo le segnalazioni che riceviamo alle forze dell'ordine, ma ancora non stiamo avendo riscontri o aggiornamenti in merito", spiega Paolo.

"Sono 48 ore e, nonostante la massima condivisione, non ho mai visto una condivisione così ampia, non riusciamo a capire perché chi la vede non riesce a fermarla", aggiunge lo zio. Diverse persone hanno riferito di aver visto Sofia al centro commerciale Parco Dora Shopping Centre in via Livorno.

"Se la vedete, per favore, fotografatela, almeno abbiamo un riscontro. – chiede ancora Paolo – Sennò, purtroppo, le segnalazioni così lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo avere modo di accertare che si tratti di segnalazioni corrette".

"Sui social in molti commentano: ‘Eh, ma è maggiorenne, lasciatela stare', ma è una cosa che sta ferendo molto mia sorella. – dice ancora Paolo – Non sappiamo ancora se questo allontanamento sia effettivamente volontario o indotto. Le persone non capiscono il dramma che la nostra famiglia sta vivendo. Non scrivete cose con leggerezza".

Se qualcuno dovesse vedere Sofia o avesse informazioni utili, contatti subito le Forze dell’Ordine al 112 o scriva al 3475509780.