Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: “Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci”

Sofia Napolitano/Pignalosa, 20enne residente a Torino, è scomparsa dalle ore 9 di lunedì 15 settembre. Dopo aver detto alla madre di dover uscire di casa per assistere all’esame di un’amica, la ragazza ha fatto perdere le sue tracce. Fanpage.it ha contattato i familiari per diffondere il loro appello. La mamma: “Vorrei che mia figlia tornasse a casa il prima possibile”.

Sofia Napolitano, 20 anni.

Sono ore di grande apprensione per i familiari di Sofia Napolitano/Pignalosa, una ragazza di 20 anni che dalle ore 9 di ieri, lunedì 15 settembre, è scomparsa a Torino. Dopo aver detto alla madre di dover uscire di casa per assistere all'esame di un'amica, la 20enne ha fatto perdere le sue tracce.

Fanpage.it ha contattato telefonicamente lo zio e la mamma della giovane per raccogliere maggiori informazioni sull'accaduto e diffondere i loro appelli. La famiglia si è infatti già attivata sui social dove in tanti hanno condiviso i post con le foto della 20enne per tentare di ritrovarla il prima possibile.

Sofia potrebbe essere insieme a un coetaneo con cui aveva iniziato da qualche tempo una relazione. "A ottobre è entrata in contatto sul web con un ragazzo di origini colombiane", ci spiega lo zio Paolo.

Secondo quanto ricostruito dai familiari, il giovane sarebbe scappato dal suo Paese a 16 anni, per poi recarsi in Polonia, dove avrebbe trovato lavoro, e successivamente in Spagna. A maggio lui si è trasferito a Torino, dicendo di voler cercare lavoro in Italia.

Avrebbe raccontato di aver preso un alloggio momentaneo ma, stando a quanto emerso, il ragazzo, incensurato ma senza permesso di soggiorno, sarebbe senza fissa dimora.

"Mia nipote si è molto invaghita", ci spiega Paolo. Circa 10 giorni fa Sofia aveva detto di aver interrotto i contatti con il ragazzo ma i familiari temono che la ragazza abbia così fatto per far abbassare loro la guardia.

"Ora non abbiamo notizie di tutti e due, potrebbero essere insieme. Siamo molto preoccupati", aggiunge lo zio. La ragazza, che ha capelli castani lunghi e ricci (in alcune foto appare con i capelli lisciati), non ha con sé i documenti.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni neri e felpa beige. I familiari hanno denunciato l'accaduto alla Polizia che si sta occupando del caso.

Alcune foto di Sofia Pignalosa/Napolitano diffuse dalla famiglia sui social.

"Vorrei che mia figlia tornasse a casa il prima possibile, non può lasciarci così", ha detto a Fanpage.it la mamma della ragazza, Patrizia.

La donna ha diffuso su Facebook il suo numero di telefono (347 5509780) chiedendo a chiunque abbia incontrato i due ragazzi o avesse dettagli di contattarla: "Non mi importa della privacy, sono disposta a qualsiasi cosa pur di ritrovare mia figlia".

Se qualcuno dovesse vedere Sofia (e il suo ragazzo) o avere informazioni utili, è pregato di avvisare subito le Forze dell’Ordine al numero unico per le emergenze 112.

"Vi chiediamo di condividere il più possibile questo post per aiutarci a ritrovarla al più presto. – hanno scritto i familiari sui social – Grazie di cuore a chiunque potrà dare una mano".