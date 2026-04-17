Oroscopo sabato 18 aprile 2026 di Ginny: energie spavalde per Ariete e Sagittario

Nell’oroscopo di sabato 18 aprile 2026 Ariete, Gemelli e Sagittario provano una grande sicurezza in se stessi.

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Ariete

Con Marte nel tuo segno sprigioni un’energia magnetica che si percepisce anche a distanza. Sei lanciatissimo e intraprendente, e l’idea di restare con le mani ferme non ti passa nemmeno per la testa… a meno che non siano già posate con disinvoltura sul fondoschiena di qualcuno. Oggi la voglia di avvicinarti è fortissima ma è fondamentale non dimenticare il rispetto degli spazi e dei limiti altrui.

Toro

In California sono nel pieno del secondo weekend di Coachella Valley Music, il festival musicale e d’arte più modaiolo del deserto, che si chiude proprio domani. Tra frange, stivali texani, cappelli da cowboy e collane vistose, tu avresti già trovato qualcosa da ridire su almeno metà degli outfit avvistati. D’altronde, con Venere nel segno, in fatto di stile non ne sbagli una e, anche se metti le ciabatte con le calze di spugna, difficilmente qualcuno ti darà torto.

Gemelli

Gemellini, la vostra personalità è così travolgente che finite per mettervi in competizione perfino con la vostra ombra. Marte e Mercurio vi montano la testa quel tanto che basta per farvi sentire invincibili, e così l’idea di scendere a compromessi non vi sfiora nemmeno, perché per voi avrebbe tutto il sapore di una sconfitta personale. Direi un tantinino esagerati, eh.

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Cancro

Chi ti sta accanto, questo sabato, avrà davvero la sensazione di avere davanti due versioni di te che si alternano senza sosta. Da una parte c’è quella più tagliente, irritabile e pungente come una scheggia nel polpastrello, dall’altra quella più morbida, ricettiva e disponibile. Con la Luna a favore che amplifica tutto e Mercurio e Marte in quadratura a complicare ulteriormente le cose, passi da un estremo all’altro con una facilità davvero disarmante. Che confusione!

Leone

Se esistesse la tombola del cattivo umore e del disagio esistenziale, con Venere e Luna a sfavore avresti già riempito ogni casella del tabellone con tutti i fagioli secchi, facendo cinquina e persino tombolone. Ti senti più fragile di un ombrello alla prima folata di vento, ma invece di chiedere un po’ di aiuto e comprensione, rischi di finire per litigare con chiunque ti capiti a tiro.

Vergine

Una ricerca sostiene che i romanzi di Jane Austen facciano bene al cuore e all’umore, grazie ai loro paesaggi idilliaci e a trame fatte di amori delicati, sospiri e bon ton. Con questa bella Venere a favore, che ti vuole tutta romanticismo e merletti, è facile immaginare che una copia di Orgoglio e pregiudizio, il suo romanzo più celebre, sia ben in vista sul tuo comodino.

Bilancia

Oggi riesci a nascondere stress e nervosismo con la stessa discrezione di una bambina che urla e pesta i piedi quando le tolgono il giocattolo preferito. Tutta colpa di Marte a sfavore, che ti rende insofferente, fumantina e pronta a sputare fuoco contro chiunque osi presentarsi al tuo cospetto. Che paura!

Scorpione

Nel giro di una sola giornata attraversi tutto il ventaglio delle emozioni, con la varietà di una mazzetta di colori da imbianchino, ma le tonalità più rilassanti, dal verde salvia all’azzurro polvere, oggi sembrano proprio non essere previste. Con la Luna storta, sul tuo volto domina un’espressione corrucciata e gli unici colori che ti si addicono sembrano il nero pesto e il grigio topo.

Sagittario

Sei disposto a lavorare sodo e a dare il meglio di te, anche perché energia ed entusiasmo non ti mancano affatto e demoralizzarti è praticamente impossibile. Dribbli le sfighe come un rider all’ora di cena con le pizze in bilico sul sellino e sfidi i limiti con il coraggio di chi passa col giallo a un semaforo con telecamera. Insomma, la resistenza non ti manca proprio.

Capricorno

Capricornone, questo sabato hai voglia di condividere momenti spensierati e goderecci con gli altri. Peccato che, con Marte e Mercurio in quadratura, testa ed energie non collaborino al meglio e tu proceda un po’ a rilento, costretto a fare una cosa per volta e a concludere ben poco. Dai, vieni qua che ti do un bacino!

Acquario

Tra determinazione e desiderio di raggiungere i tuoi obiettivi, ti senti scoppiettante come popcorn in pentola. Peccato che, con Venere e la Luna storte, le emozioni così intense e turbolente ti distraggono parecchio, facendo lo stesso effetto di quando dimentichi il coperchio e ti ritrovi chicchi di mais sparsi in ogni pertugio della cucina.

Pesci

Pescioloni, con Venere e Luna dalla vostra parte siete in piena fioritura, come un cespuglio di gelsomino in primavera: sbocciate con dolcezza e profumate allo stesso modo. Non vi risparmiate nemmeno con chi vi sta accanto, perché non potete fare a meno di condividere tutta questa abbondanza che l’universo ha da offrirvi. Quanta generosità!