Soffoca mentre mangia, bimbo muore a Manfredonia: non aveva neanche 2 anni Il piccolo sarebbe deceduto in ambulanza, ma trasportato ugualmente a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Manfredonia è sotto choc per la morte di un bambino di un anno e nove mesi deceduto pare per soffocamento, mentre stava mangiando. Un'altra tragedia colpisce quindi il Foggiano, già sotto choc per quanto accaduto a Vieste una decina di giorni fa.

Il piccolo sarebbe deceduto in ambulanza, ma trasportato ugualmente a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Non è chiaro se soffrisse di pregresse patologie.

A darne notizia sui canali social è il sindaco Gianni Rotice, sgomento come tutta la città per la tragedia che ha colpito il piccolo. “Apprendo con profondo sgomento della morte avvenuta poco fa di un nostro piccolo concittadino di soli 21 mesi per una tragica fatalità. L’Amministrazione e tutta la cittadinanza si stringono attorno allo straziante dolore della sua famiglia“, ha detto commosso il primo cittadino di Manfredonia.

Come detto, un dramma analogo era avvenuto lo scorso 9 maggio a Vieste quando una bambina di sei anni ha perso la vita, soffocata, mentre mangiava una mozzarella. A darne notizia sul proprio profilo Facebook era stato il primo cittadino Giuseppe Nobiletti che scrive: "Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento". La piccola si chiamava Aurora Conte.

Purtroppo quello di Aurora e quello della bimba di Manfredonia non sono casi isolati. Una altra tragedia era avvenuta a Vermezzo con Zelo, nel Milanese, lunedì 13 marzo: un bimbo di 5 anni aveva ingoiato un pezzo di pane, che lo ha soffocato.