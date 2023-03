Bambino di 5 anni muore soffocato da un pezzo di pane: era a cena con la famiglia Un bambino di 5 anni è morto soffocato da un pezzo di pane che gli ha ostruito le vie respiratorie. Genitori e sanitari hanno eseguito le manovre di rianimazione, ma il piccolo è deceduto poco dopo in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Un bambino di 5 anni è morto soffocato da un pezzo di pane. È accaduto ieri sera, lunedì 13 marzo, a Vermezzo con Zelo nella Città Metropolitana di Milano. Sul posto sono state inviate un'ambulanza, l'Ata di Zelo e l'elisoccorso. I sanitari hanno eseguito le manovre per tentare di rianimarlo e lo hanno trasportato d'urgenza in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Nonostante tutto, i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso.

I genitori, di origine sudamericana, si sono accorti del soffocamento intorno alle 19:30 e loro per primi avrebbero tentato di liberare le vie respiratorie. Quando i soccorritori sono arrivati nell'abitazione del quartiere residenziale di via Galileo Galilei, le condizioni del bambino erano già disperate.

