Bimba di 8 mesi muore dopo 6 giorni di agonia: è stata soffocata dalla pappa andata di traverso È stata data soltanto oggi la notizia che il 4 marzo è morta dopo sei giorni ai agonia una bambina di appena 6 mesi ricoverata in ospedale a Monza perché la pappa le era andata di traverso.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Una bimba di appena otto mesi è morta sabato 4 marzo a Monza, dopo sei giorni di agonia. La piccola era stata ricoverata lunedì 27 febbraio all'ospedale San Gerardo per un soffocamento dopo che le era andata di traverso la pappa che stava mangiando, imboccata dalla madre.

La bimba, di nome Bianca, è rimasta per quasi una settimana in terapia intensiva, a causa della crisi respiratoria causata dal boccone andato di traverso, lottando fra la vita e la morte. Il decesso è stato confermato soltanto oggi, sabato 11 marzo, dai familiari.

Bianca, viveva a a Brugherio, in Brianza con la madre. Ed è lì che è avvenuta la tragedia, mentre la piccola stava mangiando gli omogeneizzati. Gli amici e i colleghi della donna hanno avviato una raccolta fondi per supportare la donna.

"Un pensiero di vicinanza per la famiglia della piccola Bianca – si legge nella nota che accompagna la raccolta fondi – Anche chi non ti ha conosciuta, piccola, conosceva una parte di te attraverso le persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione cosi difficile".