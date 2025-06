Il video di Stefania Nobile dopo i domiciliari: “Ovunque vada ricevo baci e abbracci, sono commossa” Il video di Stefania Nobile dopo oltre tre mesi ai domiciliari. Era stata arrestata lo scorso 4 marzo con l’ex compagno Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria di Milano. “La verità paga sempre. Non ci vedremo tanto come prima” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Arrestati Stefania Nobile e Davide Lacerenza ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prime ore di libertà per Stefania Nobile, arrestata lo scorso 4 marzo con l'ex compagno Davide Lacerenza per un presunto giro di droga e prostituzione all'interno della Gintoneria, locale notturno di via Napo Torriani a Milano. Dopo più di tre mesi, è arrivata per lei la revoca dei domiciliari: lo ha deciso la gip Alessandra Di Fazio, accogliendo l'istanza del legale Liborio Cataliotti e mantenendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

"Sto benissimo, grazie", si rivolge oggi ai suoi oltre 115mila seguaci, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. "Me lo chiedete in migliaia. Ovunque vado baci e abbracci, sono davvero commossa. In fondo la verità paga sempre, non c'è bisogno di raccontarla, non c'è bisogno di sbandierarla. Prossimo tatuaggio? Sarà la scritta Take your time. Vi mando un bacio grande, anche se non ci vedremo tanto come prima. È giusto che viva la mia vita. Ringrazio intanto il mio avvocato: ci sono quelli che svendono i propri clienti davanti alle telecamere, e quelli come lui".

Nobile non è accusata nell'indagine di spaccio di cocaina, mentre le viene contestato il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in concorso con Lacerenza, che resta invece ai domiciliari: per il gip la "socia occulta" di Lacerenza, nonostante la sua personale disapprovazione verso lo stile di vita dell'ex compagno e le nottate a base di "bamba e pu****e" che offriva agli avventori, tollerava in fondo tutto ciò perché lei stessa amministrava e beneficiava dei proventi, soldi in nero che per gli investigatori potrebbe addirittura aver riciclato in Albania.