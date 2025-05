Si schiantano contro una saracinesca a Partinico: chi sono le vittime Cristian Abbate e Leonardo Di Blasi

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamavano Cristian Abbate e Leonardo Di Blasi e avevano 25 e 21 anni. Sono loro le due giovani vittime dell‘incidente in via Principe Umberto a Partinico, in provincia di Palermo. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, uno dei due era alla guida quando avrebbe perso il controllo della sua Fiat Punto andando a sbattere violentemente contro una saracinesca della via. Purtroppo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 non è stato sufficiente per salvare la vita ai due giovani: sono morti purtroppo dopo l'arrivo in ospedale.

Oggi 24 maggio tanti sono i messaggi di condoglianze comparsi anche sui social. Tra i primi a ricordare i due ragazzi è stato il sindaco di Partinico, Pietro Rao: "Cari concittadini,questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia tutti senza parole. Due giovani vite, quelle di Christian Abate e Leonardo Di Blasi, sono state spezzate troppo presto in un drammatico incidente stradale avvenuto in Via Principe Umberto. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questo immenso dolore. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande, ma vi siamo accanto in questo momento di indicibile sofferenza".

E poi ha aggiunto: "Voglio rivolgere anche un messaggio ai nostri giovani: la vita è un dono fragile e prezioso, che va custodito con cura e responsabilità. Ogni scelta, ogni gesto sulla strada può fare la differenza tra la vita e la morte. Vi prego, siate prudenti. Pensate a voi stessi, alle vostre famiglie, ai vostri amici. Nessuno è invincibile, e nessuno merita di dover affrontare un dolore così devastante.Christian e Leonardo resteranno nei cuori di tutti noi. Che il loro ricordo ci guidi verso una maggiore consapevolezza e rispetto per la vita. Il Sindaco di Partinico Pietro Rao".

Non solo il sindaco. A ricordare Leonardo Di Blasi è anche il centro di formazione Cirs dove il giovane studiava: "Leonardo era un ragazzo speciale: sempre gentile, rispettoso, con un cuore grande e un sorriso sincero. La sua bontà e il suo modo educato di stare con gli altri hanno lasciato un segno in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo".

Intanto carabinieri e polizia locale, dopo tutti i rilievi del caso, sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Ancora sconosciuta la causa dell'incidente. Si sta cercando di capire come sia stato possibile che il ragazzo alla guida abbia perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro la saracinesca.