Perdono il controllo dell'auto e si schiantano contro una saracinesca: morti due giovani nel Palermitano Due giovani sono morti in un incidente stradale a Partinico, nel Palermitano: il ragazzo che si trovava al volante avrebbe perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro la saracinesca di un'edificio. Le vittime sono Cristian Abbate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sulle strada della Sicilia. Due giovani sono morti in un incidente stradale mentre viaggiavano a Partinico sulla strada statale 186. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, erano a bordo di una Fiat Grande Punto quando il ragazzo che si trovava al volante avrebbe perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro la saracinesca di un'edificio. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato le vittime dalle lamiere. Purtroppo però nulla sono serviti i tentativi per salvare loro la vita: sono morti poco dopo l'arrivo in ospedale con la massima urgenza.

Ora si sta cercando di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'accaduto. Resta ancora da capire perché il ragazzo al volante abbia perso il controllo del mezzo. Intanto sono stati resi noti i nomi delle vittime: sono Cristian Abbate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21 anni. Sono ancora al lavoro i carabinieri e la polizia municipale che ha eseguito tutti i rilievi del caso per accertarne la responsabilità.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulla causa dell'incidente: il giovane alla guida potrebbe essere stato vittima di un colpo di sonno. Da non escludere anche le condizioni stradali sfavorevoli. Bisognerà attendere i risultati delle indagini per avere tutte le risposte sul caso.