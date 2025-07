Scoppia un incendio vicino all’aeroporto di Catania, sospesi tutti voli: “Restate a casa”

Si sta cercando di spegnere un vasto incendio scoppiato vicino all'aeroporto di Catania. Lo ha reso noto la Sac, la società di gestione dello scalo, precisando che al momento tutti i voli sono stati sospesi a causa del fumo. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e altre autorità.

Dalla prime informazioni l'area interessata dall'incendio non coinvolge direttamente lo scalo, ma il fumo è divampato anche nello spazio aereo interessato al decollo e all'atterraggio. La società in un comunicato scrive: "Le operazioni di volo sono sospese per chiusura dello spazio aereo, a causa delle attività di velivoli antincendio in prossimità dell'aeroporto. Date le restrizioni su Catania-Fontanarossa, la scelta dello scalo in cui atterrare è in capo alle compagnie aeree e ai comandanti dei voli". E ancora: "La sicurezza dei passeggeri e di tutto il personale è la nostra massima priorità. Le operazioni sono al momento sospese, consigliamo ai passeggeri di: contattare la propria compagnia aerea per informazioni aggiornate sullo stato del proprio volo".

La società inoltre consiglia ai passeggeri di non andare in aeroporto almeno fino a quando non ci sarà il via libera per la ripresa dei voli. Infine: "Continueremo a monitorare la situazione in costante contatto con le autorità competenti e forniremo aggiornamenti non appena disponibili. Ci scusiamo per i disagi e vi ringraziamo per la collaborazione".