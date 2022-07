Scontro tra motoscafo e veliero nell’Argentario: un morto, continuano le ricerche di una dispersa Proseguono le ricerche della donna dispersa da ieri a seguito del grave scontro in mare all’Argentario, che ha causato anche la morte di una persona.

A cura di Davide Falcioni

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche della donna dispersa da ieri a seguito del grave scontro in mare all’Argentario, che ha causato anche la morte di una persona. A coordinare le operazioni la Capitaneria di porto con il supporto di un elicottero in configurazione Sar (search and rescue) decollato da Sarzana.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.25 di ieri, sabato 24 luglio: nella centrale operativa della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano è giunta una richiesta di soccorso. Da poco, infatti, si era verificata una collisione tra due imbarcazioni nel tratto di mare compreso tra l'isola del Giglio e il promontorio dell'Argentario. Sul posto sono stati inviati soccorsi provenienti da Porto Santo Stefano, Porto Ercole e dall'isola del Giglio con il supporto di una squadra sommozzatori e un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Cos'era successo? Nel corso della navigazione si erano scontrate una barca a vela di circa 14 metri di lunghezza ed un potente motoscafo: a bordo delle due imbarcazioni c'erano complessivamente sei persone, quattro delle quali si sono messe subito in salvo. Uno è deceduto e una donna è ancora dispersa. Secondo la ricostruzione il motoscafo con a bordo alcuni turisti danesi ha colpito la barca a vela. I due natanti coinvolti, seppur danneggiati, sono rimaste sempre in galleggiamento. L'autorità giudiziaria di Grosseto ha disposto il sequestro delle imbarcazioni e affidando le indagini ai militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano.

Il bilancio dell'incidente è grave: un uomo è morto mentre proseguono le ricerche del corpo di una donna. I feriti, tre persone tutte originarie di Roma, due donne (di 61 e 59 anni) ed un uomo di 60 anni, sono strati trasportati all'ospedale di Orbetello in codice giallo, quest'ultimo è in trasferimento all'ospedale di Grosseto. Sono invece di nazionalità danese i due turisti stranieri a bordo del motoscafo.